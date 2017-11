Uudised

Saadi kokku nagu oma pere

Esmaspäev, 06. november 2017.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 06. november 2017. SÜMi ja Marleeni esitasid koos Puuriida laulu. FOTO: erakogu Laupäeval olid kõik Kuressaare kultuurikeskuse kollektiivid oodatud Oma Pere päevale.



Oma Pere päev on väga pika traditsiooniga üritus. Esimene kokkusaamine toimus juba aastal 1992 ja eestvedajaks oli Tiiu Villsaar. Üritus on mõeldudki kultuurikeskuse ringides osalejate omavahelise perepeona.



Sedakorda sai kokku 190 inimest ja 13 kollektiivi. Kultuurikeskuse vanimad kollektiivid on segakoor Lyra, segarühm Keeris, naisrühm Kadrid.



Sedakorda astuti üles ühisnumbritega, kus paaridesse olid loositud tantsijad ja lauljad ning etteaste pidi olema omaaegse kuulsa Horoskoobi teemal.



“Huvi isetegemise vastu on stabiilne, suuri ärakukkumise pole olnud ja uusi kollektiive pole ka juurde tekkinud,” ütles Kuressaare Kultuurivara juhiabi-projektijuht Ester Soe.



Toreda kokkusattumisena tähistati laupäeval ühtlasi ka kultuurikeskuse maja 50. sünnipäeva ning tänati varasemaid juhatajaid – Vaike Kivilood, Tõnis Kipperit ning Tiiu Villsaart.



