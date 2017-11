Uudised

Ametikool sai 95-aastaseks

Esmaspäev, 06. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 06. november 2017. Ühed vanemad osalejad, 1958. a auto-traktori remondilukksepa eriala lõpetanud Jüri Mets (vasakult), Vello Sepp, Mati Kers, Jaan Roomets ja Aleksander Ratas vilistlaste kokkutulekul vanu pildialbumeid uurimas ja kooliaegu meenutamas. Nende rühmas alustas 25 poissi ja lõpetas 21. Mitu poissi lõpetas kopsuhaiguse tõttu hiljem. “Täna on meid alles veel 13. Järgmisel suvel saab meil 60 aastat lõpetamisest, siis korraldame peo. Veel ei tea, kus,“ ütles Vello Sepp. FOTO: Taavi Tuisk Eile hommikul aitas Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand koristada laupäeval toimunud kooli 95. sünnipäeva ruume ja tegi korraks hingamispausi. “Oi, meeleolu oli vägev. Anne Veski vedas kohe esimesest loost peo käima. Kohaletulnuid oli üle 500,” iseloomustas Rand Kuressaare Spordihoones toimunud suurt sünnipäevapidu.



Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõigi viimase 7 päeva artiklitele on 0.80 EUR. NB! Päevapiletiga ei saa lugeda artikleid, mis on vanemad kui 7 päeva! Arhiivi lugude lugemiseks on vaja osta ligipääs artikli kaupa. Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-makse Internetis kasutamine. Loe täpsemalt m-maksete kohta



Võimalik on osta ka veebiligipääs vastavalt 45€ eest aastaks või 25€ eest pooleks aastaks ja Te ei pea enam mobiiliga maksmisele aega kulutama. Selleks palume saata aadressile



Kui oled paberlehe tellija, siis saad ühele pereliikmele vormistada ka tasuta ligipääsu veebimaterjalidele id-kaardi põhiselt. Palun saada aadressile Selleks palume saata aadressile tellimus@meiemaa.ee : Tellija nimi, isikukood (logimine ID-kaardiga), e-maili aadress ja arve saaja andmed, kui arve maksja on erinev tellijast., siis saad ühele pereliikmele vormistada ka tasuta ligipääsu veebimaterjalidele id-kaardi põhiselt. Palun saada aadressile tellimus@meiemaa.ee : tellija nimi, aadress ja veebiligipääsu saaja nimi, e-posti aadress ja isikukood (kui erineb tellijast). Sisselogimine toimub veebilehe paremas ülanurgas asuva viite "Logi sisse" abil. Ligipääs on avatud sama kaua, kui leht on tellitud.

Veel artikleid samast teemast »