Uudised

UUS! Nädalavahetusel tehti purjuspäi palju pahandust

Laupäev, 04. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Matis Sikk, Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Laupäev, 04. november 2017. FOTO: erakogu Nädalavahetusel teenindati kokku 20 väljakutset, alustati 9 süüteomenetlust. Arestikambrisse oli põhjust paigutada 4 isikut.



Kui reede õhtu ja öö kujunesid suhteliselt rahulikeks, siis laupäeva lõunast alates vajati politsei abi erinevate sündmuste lahendamisel juba tunduvalt rohkem.



Reede õhtust on põhjust rääkida sellest, et politsei tuvastas alaealiste õigusrikkumistele suunatud reidi käigus 3 rikkumist. Ühe noormehe suhtes alustati menetlust tubakaseaduse rikkumisega seoses ning kahe noormehe suhtes alkoholiseaduse rikkumisega seoses.



Laupäeva päeval teatati, et Kuressaare Kaubamajas on kinni peetud pisivaras, kes üritas varastada parfüümi. Kohapeal anti politseile üle 40-aastane mees, kelle tegevuse osas alustati väärteomenetlust. Politsei otsustas isiku suhtes kohaldada ka kinnipidamist 48 tunniks.



Laupäeva õhtul kella 18.21 paiku sai politsei väljakutse, et Karujärve kandis on metsa eksinud 65-aastane mees, kes läks seenele. Peale ligi tunniajalist otsingut, kus muu seas kasutati politseisõiduki helisireene, leidis mees tee metsast välja. Lugu lõppes õnnelikult, kuna arstiabi vaja ei olnud.



Toimus kaks liiklusõnnetust joobes sõidukijuhtide osalusel. Laupäeva õhtul kella 17.31 ajal sõitis joobeseisundis 56-aastane mees jalgrattaga Kuressaare linnas Olerexi tankla juurdesõidutee ja Kuressaare ringtee mnt ristmikul otsa liiklusmärgile ja kukkus. Mees sai selliseid vigastusi, mis nõuavad haiglaravi. Alustatud on väärteomenetlust.



Teise juhtumi puhul juhtis 65-aastane mees pühapäeval enne keskpäeva sõiduautot Audi mööda Tallinna tänavat Kuressaare linnas suunaga kesklinna poole ja sõitis otsa sõidutee keskosas ohutussaarel olevatele liikluskorraldusvahenditele. Esialgsetel andmetel oli liiklusõnnetuse põhjuseks sõidukijuhi joobeseisund, mis annab põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks. Juht õnnetuses ise viga ei saanud.



Lisaks neile juhtumitele sai politsei teate võimalikust joobes juhist laupäeva õhtul 20.00 paiku. Patrull peatas sõiduki Kuressaare linnas Pihtla teel ning kõrvaldas 55-aastase mehe juhtimiselt. Alustatud on väärteomenetlust.



Laupäeva õhtul lahendas patrull väljakutset Saaremaa vallas Pihtla piirkonnas, kus eksabikaasa, 49-aastane mees käitus agressiivselt naispoole suhtes ja kodus olnud lapsed olid hirmul. Politseil oli põhjust toimetada mees kainenema.

Laupäeva öösel kesköö paiku sai politsei väljakutse, et Leisi piirkonnas on toimunud naabrite vaheline tüli, mille käigus tekitati 63-aastasele mehele raske tervisekahjustus. Alustatud on kriminaalmenetlust.



Samal ööl tuli politseil lahutada kaklust Kuressaare kesklinnas asuva Lokaali ees, kus käed olid käiku lasknud 24-aastane ja 44-aastane mees. Selle sündmuse asjaolud on täpsustamisel. Kui reede õhtu ja öö kujunesid suhteliselt rahulikeks, siis laupäeva lõunast alates vajati politsei abi erinevate sündmuste lahendamisel juba tunduvalt rohkem.Reede õhtust on põhjust rääkida sellest, et politsei tuvastas alaealiste õigusrikkumistele suunatud reidi käigus 3 rikkumist. Ühe noormehe suhtes alustati menetlust tubakaseaduse rikkumisega seoses ning kahe noormehe suhtes alkoholiseaduse rikkumisega seoses.Laupäeva päeval teatati, et Kuressaare Kaubamajas on kinni peetud pisivaras, kes üritas varastada parfüümi. Kohapeal anti politseile üle 40-aastane mees, kelle tegevuse osas alustati väärteomenetlust. Politsei otsustas isiku suhtes kohaldada ka kinnipidamist 48 tunniks.Laupäeva õhtul kella 18.21 paiku sai politsei väljakutse, et Karujärve kandis on metsa eksinud 65-aastane mees, kes läks seenele. Peale ligi tunniajalist otsingut, kus muu seas kasutati politseisõiduki helisireene, leidis mees tee metsast välja. Lugu lõppes õnnelikult, kuna arstiabi vaja ei olnud.Toimus kaks liiklusõnnetust joobes sõidukijuhtide osalusel. Laupäeva õhtul kella 17.31 ajal sõitis joobeseisundis 56-aastane mees jalgrattaga Kuressaare linnas Olerexi tankla juurdesõidutee ja Kuressaare ringtee mnt ristmikul otsa liiklusmärgile ja kukkus. Mees sai selliseid vigastusi, mis nõuavad haiglaravi. Alustatud on väärteomenetlust.Teise juhtumi puhul juhtis 65-aastane mees pühapäeval enne keskpäeva sõiduautot Audi mööda Tallinna tänavat Kuressaare linnas suunaga kesklinna poole ja sõitis otsa sõidutee keskosas ohutussaarel olevatele liikluskorraldusvahenditele. Esialgsetel andmetel oli liiklusõnnetuse põhjuseks sõidukijuhi joobeseisund, mis annab põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks. Juht õnnetuses ise viga ei saanud.Lisaks neile juhtumitele sai politsei teate võimalikust joobes juhist laupäeva õhtul 20.00 paiku. Patrull peatas sõiduki Kuressaare linnas Pihtla teel ning kõrvaldas 55-aastase mehe juhtimiselt. Alustatud on väärteomenetlust.Laupäeva õhtul lahendas patrull väljakutset Saaremaa vallas Pihtla piirkonnas, kus eksabikaasa, 49-aastane mees käitus agressiivselt naispoole suhtes ja kodus olnud lapsed olid hirmul. Politseil oli põhjust toimetada mees kainenema.Laupäeva öösel kesköö paiku sai politsei väljakutse, et Leisi piirkonnas on toimunud naabrite vaheline tüli, mille käigus tekitati 63-aastasele mehele raske tervisekahjustus. Alustatud on kriminaalmenetlust.Samal ööl tuli politseil lahutada kaklust Kuressaare kesklinnas asuva Lokaali ees, kus käed olid käiku lasknud 24-aastane ja 44-aastane mees. Selle sündmuse asjaolud on täpsustamisel.

Veel artikleid samast teemast »