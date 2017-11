Uudised

Ö-ülikoolis rääkis Marju Lauristin ajakirjandusest

Laupäev, 04. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 04. november 2017. Marju Lauristin juurdles selle üle, mida ütleks praeguse ajakirjanduse kohta legendaarne Juhan Peegel. FOTO: Valmar Voolaid Sel nädalal käis sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin Ö-ülikoolis rääkimas teemal „Mida ütleks Juhan Peegel praeguse Eesti ajakirjanduse kohta“.



Lektor Marju Lauristin puudutas oma loengus ka aktuaalseid poliitikaküsimusi ja olukorda Euroopas. „Loodetavasti on saare rahvas aktiivne ja küsib ning arutab ka ise,“ lootis Lauristin enne loengut.



MTÜ Oesel Studium tegevjuht Maie Meius kirjeldas, kuidas auditoorium jälgis hiirvaikselt ja suure tähelepanuga 2017. aasta eurooplase tiitli pälvinud Lauristini. „Tema igas lauses on tarkusetera. Pikalt ja suure austusega rääkis ta Juhan Peeglist, kes oli tõeline Eesti ajakirjanduse korüfee,“ meenutas ta.



Küsimusele Euroopa Liidu olulisusest Eestile vastas lektor, et Eesti ilma euroliiduta on sama, mis päkapikk ilma kasukata. Lektor Marju Lauristin puudutas oma loengus ka aktuaalseid poliitikaküsimusi ja olukorda Euroopas. „Loodetavasti on saare rahvas aktiivne ja küsib ning arutab ka ise,“ lootis Lauristin enne loengut.MTÜ Oesel Studium tegevjuht Maie Meius kirjeldas, kuidas auditoorium jälgis hiirvaikselt ja suure tähelepanuga 2017. aasta eurooplase tiitli pälvinud Lauristini. „Tema igas lauses on tarkusetera. Pikalt ja suure austusega rääkis ta Juhan Peeglist, kes oli tõeline Eesti ajakirjanduse korüfee,“ meenutas ta.Küsimusele Euroopa Liidu olulisusest Eestile vastas lektor, et Eesti ilma euroliiduta on sama, mis päkapikk ilma kasukata.

Veel artikleid samast teemast »