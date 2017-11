Uudised

Tornimäe ja Aste õpilased tutvuvad Saaremaa ettevõtetega

Laupäev, 04. november 2017.



Autor: MM Laupäev, 04. november 2017. Kredex saadab Tornimäe ja Aste põhikooli õpilased tutvuma kohalike tööandjatega, et äratada noortes huvi kodukandi karjäärivõimaluste vastu. Kredexi karjääriretkede raames avaneb IX klasside õpilastel võimalus külastada ühe päeva jooksul kolme ettevõtet.



Aste põhikooli õppejuhi Ülle Soomi ja õpilaste sõnul annavad karjääriretked hea võimaluse külastada kodumaakonna ettevõtteid ja saada teadmisi erinevatest karjäärivõimalustest.



“Oluline on meie jaoks ka see, et saame näha ettevõtte igapäevategevusi ja kuidas tegutsevad erinevate erialade esindajad. Meie koolis toimub veebruaris ettevõtluse nädal ja see lõpeb ettevõtluskonverentsiga, kus teeme karjääriretkedest kokkuvõtte,” rääkisid õpilased.



Saaremaal võtavad tänavu Kredexi karjääriretkedel osalevaid õpilasi vastu ja tutvustavad oma tegevusi karastusjookide tootja Öun Drinks, tervisetoidu tootja BoostME ja laevaehitusettevõte Baltic Workboats.



