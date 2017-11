Uudised

Ametikool kuulutas välja aasta koostööpartnerid

Laupäev, 04. november 2017.



Autor: MM Laupäev, 04. november 2017. Ametikooli piduõhtusöögist olid oodatud osa saama kümnete koostööpartnerite esindajaid. FOTO: Kuressaare ametikool Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand tunnustas neljapäeva õhtul korraldatud kooli 95. sünnipäevale pühendatud pidulikul õhtusöögil koostööpartnerite esindajaid ja kuulutas välja tänavused aasta koostööpartneri tiitli saajad.



„On väga hea meel, et meil on ettevõtete ja asutuste seas palju sõpru ja partnereid, kes on mõistvad meie koolist tulnud praktikantidega ning nõus ka ise panustama sellesse, et ametihariduse andmine Saaremaal areneks ja meil omandatavad oskused oleksid tööandjate jaoks vajalikul tasemel,“ ütles Rand.



Õhtusöögi lõpus saali kutsutud kokaõpilased teenisid külalistelt ära marulise aplausi. Õpilasi juhendasid õhtusöögi valmistamisel ja teenindamisel õpetajad Halliki Väli, Irina Arhipova, Tiiu Tamsalu, Siiri Velve ja Anna-Liisa Vaga.



Ametikooli aasta koostööpartnerid



Saaremaa Rajaleidja Keskus – koostöö eest kutsehariduse õppimisvõimaluste tutvustamisel läbi karjäärinõustamise.

Eralasteaed Naerusuu – võtab meelsasti vastu meie välispraktikante. Lasteaia töötajad jagavad õpilastele lektoritena oma kogemusi. Osaletakse hindamiskomisjoni liikmena lapsehoidja kutseeksamil.

Endel Püüa – ajaloolase ja Saaremaa patrioodina tuleb alati vastu meie soovidele ning aitab rikastada igapäevast õppetööd.

Arensburg OÜ – aktiivne koostööpartner töökohapõhise õppe läbiviimisel.

Johan Spa Hotel – aktiivne koostööpartner töökohapõhise õppe läbiviimisel.

Sarp Online OÜ – mitmekülgne koostöö kooliga, võimaldades oma töötajatel õppetööd läbi viia, algatas ja viis läbi kõiki meie õppijaid kaasava Hackatoni 19.-20. mail 2017.

