Prokuratuur uurib Pikal tänaval toimunud kaklust kui tapmiskatset

Reede, 03. november 2017.



Autor: Ardo Vahter Reede, 03. november 2017. Rainer Amur. FOTO: Valmar Voolaid Möödunud pühapäeval toimus Kuressaares Pikal tänaval asuvas korteris tüli, mille käigus sai noahaavu 32-aastane mees.



Ringkonnaprokurör Rainer Amuri sõnul peeti esmaspäeval alustatud kriminaalasja raames kinni ning kuulati kahtlustatavana üle mees, kellega koos kannatanu korteris ühiselt alkoholi tarvitas. Ohvrit löödi noaga korduvalt, ta on meedikute hoole all ning tema elu ei ole praegu ohus. Täpsemad juhtunu asjaolud selgitatakse välja uurimise käigus.



Ringkonnaprokurör lisas, et praegu uuritakse kriminaalasja kui tapmiskatset, kuid kuriteo kvalifikatsioon võib uurimise käigus veel muutuda.



