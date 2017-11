Uudised

Workboats ehitas Kaspia merele 25-meetrise laeva

Reede, 03. november 2017.



Autor: MM Reede, 03. november 2017. Saaremaa laevatootja Baltic Workboats ehitas Kaspia merele 25-meetrise uurimislaeva, mille maksumus oli 3 miljonit eurot.



„Klient on Kaspia merel toimetav eraettevõtjast uurimisfirma, kes uurib naftaplatvormide ümber keskkonnaseisundit seoses nafta puurimistega,“ ütles Baltic Workboats AS juhatuse liige Jüri Taal.



Taal lisas, et aluse maksumus oli umbes 3 miljonit eurot. 25-meetrine uurimislaev hakkab võtma ka veeproove ning teostama kalastamise järelevalvet.



Baltic Workboatsi tooteportfelli kuuluvad lootsi- ja patrull-laevad, praamid, puksiirid, katamaraanid ja muud töölaevad.



