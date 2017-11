Uudised

Maakond otsib noorsootöö tegijaid

Reede, 03. november 2017.



Taas oodati maakonna noorsootööga seotud erinevaid tegijaid ja tegusid, mis on aasta jooksul silma paistnud. Teiste hulgas oodati teist korda ka 7–26-aastasi kandidaate hea eeskuju tiitlile.



Selleks kolmapäevaks oodati kõige säravamaid tähti kümnes kategoorias. Teiste hulgas tuli igal noortekeskusel otsida head eeskuju, kuid neid laekus 1. novembriks vaid seitse.



Valjala avatud noortekeskuse (ANK) noorsootöötaja ja tänavuse ürituse üks korraldajaid Sille Lapp nentis, et igas piirkonnas pole noorsootöötajatki, seetõttu ilmselt ei tulnud väga palju kandidaate. Samas oli ta huvijuhtidele üleskutse teinud.



Sellises formaadis toimub noorsootöö tunnustamine teist aastat. Mullu korraldati pidu Tornimäel. Uus formaat kujunes helkurmoodi korraldamisest välja. „Žürii otsuste tegemise ajal tunnustati ka noori häid eeskujusid. Tundus, et asi võiks olla pidulikumas vormis ja noored eeskujud peaksid saama rohkem tähelepanu,“ arvas Lapp. „Ka meeldib noortele kõikvõimalik isetegevus ja nüüd on ka selleks võimalus.“



Nii nagu mullu, tuleb igal noortekeskusel isetegevusena midagi ette valmistada ja sellega esineda. „Kuna on laste ja noorte kultuuriaasta „Mina ka“, said kõik endale loosiga tõmmata ühe Entel-Tenteli vana laulu. Valjala sai endale laulu „Mina ise“,“ avaldas juhendaja.



Eelmisel aastal otsest teemat kellelegi ei antud. Toona otsustas Valjala ANK teha koostööd Orissaare muusikakooliga. „Salvestasime laulu ja tegime sellest erinevate piltide abil video. Mõni tegi aga näiteks multifilmi,“ tõi Lapp näiteid.



Kuigi tunnustustele oodati tegijaid ja tegusid kümnes kategoorias, ei osanud korraldaja veel öelda, kas Saaremaal neisse kõigisse ka kandidaate jagub.

Noorte ja noorsootöötajate tunnustusüritus ning noorte isetegevusõhtu toimub 23. novembril.





Tunnustuste kategooriad:

Aasta noorsootöötaja

Aasta huvijuht

Aasta vabatahtlik noorsootöötaja

Aasta huvikool

Aasta noortekeskus

Aasta noorteühing või -organisatsioon

Aasta osaluskogu ja õpilasesindus

Aasta noortemalev

Aasta noortelaager

Aasta kohalik omavalitsus

Aasta noorsootööühing

Aasta toetaja noorsootöös

Aasta tegu noorsootöös

