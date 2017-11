Uudised

SISUTURUNDUS: Maailma parim pann

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: MM Neljapäev, 02. november 2017. Klirrr... Välisukse aknaruut purunes mitmeks tuhandeks killuks esiku põrandale... Sina askeldad usinalt köögis, Maailma Parimal Pannil haudumas kaelakarbonaad!



Sa ehmud, sest oled üksi. Pere on veel koju tulemata.

Hea, et sul on veel üks pann käeulatuses, sa haarad selle, sest see on ju Maailma Parim Pann!



Tugev, mille põhi ei lähe kasutamise käigus kumeraks.

Disainitud ning välja arendatud koos Saksa peakokkade assotsiatsiooniga.

Ikkagi Saksa kvaliteet, sest Saksamaal valmistatud!











Sa hiilid, Maailma Parim Pann haaratud kahte kätte, esiku poole.

Sa näed sissetungijat ja… STOP!

Sissetungija läidab esikutule. Ennäe, su oma abikaasa, kes oli koduvõtmed koju unustanud ja et koju pääseda, ei jäänud muud üle, kui aknaruut purustada.

Abikaasa on rõõmus sind nähes, et sa oled nii toimekas ja oled Maailma Parima Panni nii omaks võtnud, et ei suuda seda käestki panna!



Aaahhh... karbonaad! meenub sulle äkki.

Nüüd on see kõrbenud ja mokas. Mida siis nüüd perele õhtusöögiks pakkuda? Kohe on ju ka lapsed kodus. Nördimus missugune.



9 mm paksune alumiiniumist deformeerumiskindel pannipõhi kindlustab kiire ning ühtlase soojusliikuvuse ja säästliku energiakasutuse, samal ajal säilitades sobivat kuumust ja ühtlast küpsetustulemust. Maailma parim pann, kas pole!?



Mitte et sa pead passima ja ootama panni kõrval, et toit ei kõrbeks, vaid pann mugavdub sinu tempoga. Kõrgekvaliteediline spetsiaalselt tugevdatud alumiiniumpõhi kindlustab ühtlase kuumuse jaotuvuse nii, et teie toit jääb mahlane ning teie maitsemeeled saavad erilise kogemuse.



Sa lihtsalt ohkad kergendatult, lõdva randmega keerad karbonaadil teise poole ja lased veel pisut haududa.



Kõrge äärega praepanni keraamiliselt tugevdatud pannikate tagab nakkumatu pinna – seetõttu on toidu ümberpööramine ning pannilt eemaldamine lihtsam kui ei kunagi varem.

Ehkki pannil on nakkumatu pind, pikendavad kõrgkvaliteedilised õlid ja rasvad panni eluiga.



Ega palju ole enam karbonaadile vajagi. Terve elamine on gurmaanliku mahlase, küpse, parajal määral vürtsika prae lõhna täis.



Suhteliselt lühike küpsetusaeg ning vähem rasva – see tähendab tervislikumat toitu, mis sisaldab rohkem mineraale ning vitamiine! Veel aedviljad vaja hautada ja valmis see õhtusöök ongi! Pann soojeneb küll pikalt, aga see-eest säilitab hästi kuumust. Seniks, kuni aedvili valmib, säilitab karbonaad Maailma Parimas Pannis oma kuumuse.



Hei! hüüatab sinu abikaasa, õhtusöök ilma majakoogita pole täiuslik. Tal on oma retsept. Pisut temapoolset sebimist, veel hõikab, et kuhu sa panid teise Maailma Parima Panni. Väike põsemusi sulle, haarab ta panni kapi pealt. Valab koogitaigna pannile ja pistab selle ahju! Just ahju!



Ergonoomilised käepidemed kannatavad kuuma kuni 240 kraadini – seega sobivad pannid kasutamiseks ka praeahjus!



Super, mõtled sina ja asud lauda katma!



Heliseb telefon, sa ruttad seda vastu võtma. Helistab sõbranna, kes on murest murtud, mida isale isadepäevaks kinkida? Sõbranna isal juba vanust ka, et kõik juba olemas, aga et ta naudib väga head toitu...

Sinul on juba vastus olemas...



Novembris on Saaremaa Kaubamajas kõik World Best Pans pannid ja pannikaaned -25%.





Koostisained

225 g suhkrut

175 g jahu (nisu)

150 g võid

100 g šokolaadi (tume)

25 g kakaod (dessert)

3 muna

2,5 tl küpsetuspulbrit

tuhksuhkrut



Valmistamine

1. Sulata šokolaad keevasse vette asetatud kastrulis. Hoidu, et vesi ei pritsiks šokolaadi hulka!

2. Mikserda omavahel toasooja võid ning suhkrut, kuni või muutub kohevaks.

3. Lisa ükshaaval munad. Iga muna lisamise järel mikserda segu taas korralikult läbi.

4. Sega omavahel jahu, kakao ning küpsetuspulber.

5. Kalla kuivainete segu või ning suhkru juurde ja mikserda kõik ühtlaseks.

6. Lisa sulanud šokolaad ja sega uuesti kõik läbi.

7. Kalla mass koogivormi ning küpseta 180 °C ahjus 45 minutit.

8. Lase koogil jahtuda ning raputa seejärel peale tuhksuhkrut.





Tootehooldus:

Enne esmakordset kasutamist pesta pann õrnalt sooja vee ja pesuvahendiga.

Enamik panne on nõudepesumasinakindlad, kuid siiski on soovitatav pärast iga kasutuskorda loputada panni sooja vee ja puhastusvahendiga ka siis, kui neid ei asetata nõudepesumasinasse.



Garantii:

*AMT Gastroguss toodetel on aluaegne garantii.



