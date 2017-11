Uudised

Põdraklutt eksis linna

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 02. november 2017. Foto: erakogu Teisipäeval märgati Saaremaa piimakombinaadi ringristmiku lähistel tee ääres seismas noort põtra.



Sotsiaalmeedias jagatud pildi alla tekkis mitmeid lõõpivaid kommentaare, kus pakuti musta huumori valdkonda kuuluvaid lahendusi, mida uluk võis piimakombinaadi ümbruses teha.



Laugi jahiseltsi linna grupi vanem Neeme Sepp tõdes, et suurloomi satub linna ikka. „Kunagi on isegi lossi hoovis põtra nähtud. Ega igast juhusest ei teatata, aga eks aastas mõni loom ikka,“ nentis ta.



Kuna foto järgi oli tegemist noorloomaga, siis küsimuse peale, kas nooruk võis ehk emast ilma jäänud olla ja segaduses, pakkus Sepp, et kuna pinnas on vesine, otsis ta ilmselt talviseks ajaks kuivemat kohta.



