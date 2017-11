Uudised

Päästeliidu kevadine üleskutse tõi ligi 400 uut vabatahtlikku

Neljapäev, 02. november 2017.



Vabatahtlikke päästjaid ühendava päästeliidu kevadine üleskutse Eesti inimestele ja ettevõtjatele seljad kokku panna on vaid poole aastaga toonud maa- ja merepäästjatele appi ligi 400 uut vabatahtlikku, kellest suur osa panustab ohutusse Saare- ja Muhumaal.



„Arvestades, et veel 2011. aastal oli Eestis üldse kokku vaid 300 vabatahtlikku päästjat, siis ligi 400 uue maa- ja merepäästja lisandumine üksnes poole aastaga on väga võimas sõnum. See näitab, et meie mehed ja naised tunnetavad järjest enam vastutust, julgevad hoolida ja tahavad panustada,” lausus päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi.



Eestis on selle sügise seisuga 115 vabatahtlikus päästekomandos, 35 merepäästeühingus ja neljas reservpäästerühmas kokku üle 2400 vabatahtliku maa- ja merepäästja. „Oleme jõudnud seisu, kus vabatahtlikelt oodatakse järjest suuremat panust siseturvalisuse tagamisel. Juba praegu reageerivad vabatahtlikud päästjad ligi veerandile kõikidest väljakutsetest maapiirkondades ja merel oleme enamasti juba esmareageerijad,” lisas päästeliidu juhatuse esimees Kaido Taberland.



Tema sõnul on Saare maakonnast liitunud vabatahtlike ridadega hinnanguliselt 20–30 inimest.



„Neist osa merepäästjad ja osa tuletõrjujad. Kes tegutseb noortega, toetab materiaalselt, abistab meditsiini valdkonnas jne,“ kirjeldas ta.



