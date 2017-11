Uudised

Saaremaa jõulutooted parimate seas

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: MM Neljapäev, 02. november 2017. Tallinna toidumessi külastajate osalusel valiti kolme messipäeva jooksul pimetesti käigus Eesti selle aasta parimad jõulutooted pagari- ja lihatoodete, hõõgveini ning jõuluõlle kategoorias.



Jõululeib 2017 võitjaks pagaritoodete kategoorias osutus Karja Pagariäri tume jõululeib.



Parimateks piparkoogitoodeteks tunnistati AS-i Kalev piparkoogifiguurid, äramärkimist leidis ka OÜ Väike Ahi jõulukeeks. Parimaks pagari üllatustooteks valiti sama ettevõtte apelsini-šokolaaditort.



Parim hõõgveini tiitel läks Haljas AS hõõgveinile Talvenauding ja parim jõuluõlu on Saku Õlletehase Pühadeporter.



Liha üllatustooteks tunnistati Saaremaa Lihatööstuse külmsuitsu veiseliha, ära märgiti ka Nõo Lihatööstuse veisemaksapasteet ja parim jõulupraad on HKScan Estonia Rakvere ahjukael röstsibulaga.



