Uudised

Politsei eest kihutanud mehele 15 päeva aresti

Kolmapäev, 01. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 01. november 2017. Kohus karistas 15-päevase arestiga meest, kes kihutas oktoobri algul Kuivastu maanteel autoga politsei eest ära.



7. oktoobril kell 7.10 sai politseipatrull väljakutse Kuressaares Olerexi tanklast teatega, et sealt on autoga sõitmist alustanud joobes juht. Patrull järgnes sõidukile Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteele, kus juhile anti peatumismärguanne sinise ja punase vilkuriga. Juht eiras peatumiskohustust ning lisas järsult sõiduki kiirust.



Pärast 40-minutilist tagaajamist kaotas politseipatrull põgenenud auto silmist. Politsei alustas sündmuse kohta väärteomenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhile antud peatumismärguande eiramist, ning tegi menetluse käigus juhi isiku kindlaks.



Sama paragrahvi alusel mõistis kohus Andres Reinartile 15 päeva aresti ja võttis talt kuueks kuuks ära sõiduki juhtimise õiguse. 7. oktoobril kell 7.10 sai politseipatrull väljakutse Kuressaares Olerexi tanklast teatega, et sealt on autoga sõitmist alustanud joobes juht. Patrull järgnes sõidukile Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteele, kus juhile anti peatumismärguanne sinise ja punase vilkuriga. Juht eiras peatumiskohustust ning lisas järsult sõiduki kiirust.Pärast 40-minutilist tagaajamist kaotas politseipatrull põgenenud auto silmist. Politsei alustas sündmuse kohta väärteomenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhile antud peatumismärguande eiramist, ning tegi menetluse käigus juhi isiku kindlaks.Sama paragrahvi alusel mõistis kohus Andres Reinartile 15 päeva aresti ja võttis talt kuueks kuuks ära sõiduki juhtimise õiguse.

Veel artikleid samast teemast »