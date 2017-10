Uudised

Verekeskus kutsub saarlasi hingedekuul doonoripäevadele

Kolmapäev, 01. november 2017.



Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus tuleb taas kolmeks päevaks Saaremaale ning ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 6. novembril kl 13–18 ja 7. novembril kl 10–15 Kuressaare kultuurikeskuses ning 8. novembril kl 10–14 Orissaare kultuurimajas.



Viimati käis regionaalhaigla verekeskus Kuressaares 25. ja 26. septembril ning siis külastas neid kahel päeval koguni 228 saarlast. Tervislik seisund lubas verd loovutada 182 doonoril ning kokku saadi ligi 82 liitrit hinnalist verd. Orissaares oldi viimati 29. märtsil, mil verd annetas 36 söakat Orissaare inimest.



„Täname südamest kõiki suure südamega Saaremaa inimesi, kes on alati meie verevarusid jõudsalt täiendanud. Oleme lootusrikkad, et ka hingedekuu doonoripäevadel külastab meid palju Saaremaa doonoreid, et kinkida abivajajatele nende järgmine sünnipäev,“ toonitas verekeskuses tootmisjuht dr Erna Saarniit.





Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.

