Uudised

Naiste tugikeskuste poolemiljoniline hange kestab veel nädala

Kolmapäev, 01. november 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 01. november 2017. Riigihange naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks järgmisel aastal kümnes maakonnas, nende seas Saaremaal, kestab 6. novembrini, jagamist ootab 465 000 eurot.



Raha oodatakse taotlema kõiki ühinguid ja organisatsioone, ka kohalikke omavalitsusi, kes soovivad järgmisel aastal naistevastase vägivalla ohvreid tugikeskuste kaudu abistada.



Hange on jaotatud osadeks maakondade kaupa. Iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale. Paika on pandud ka eeldatavad maksumused, kuid teenusepakkujatel on võimalik teha pakkumus vastavalt oma prognoositud kuludele.



