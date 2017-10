Uudised

Osaluskohvikus arutletakse noorte teemadel

Kolmapäev, 01. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Homme toimub juba seitsmes Saaremaa osaluskohvik, kus arutletakse kaheksal noori puudutaval teemal. Eile kella 13-ks oli huvilisi kogunenud juba 59.



Taas asutakse maailmakohviku meetodil erinevate laudade taga mõtteid koguma. Kuigi enam kui pooled kohad on täitunud, on viimastel ärkajatel veel tänase keskööni võimalus end kirja panna.



Korraldajad kinnitavad, et kõigile osalejatele tagatakse koolist vabastus ning hoiatatakse seejuures, et kuni lõppsõnani tuleb seetõttu ka kohal püsida.



Saaremaa osaluskohviku koordinaator Stella Stepanov kinnitas, et eile lõunaks olid juba pea 60 inimest end kirja pannud. Kokku mahutab saal 100 inimest. „Kuigi arv aina kasvab, on hilise registreerumise taga ilmselt põhjus, et info läks laiali koolivaheajal,“ nentis ta, lisades, et paljud saavad üritusest teada alles sel nädalal koolis.



Kella 10.30-st 10.50-ni kogunetakse, seejärel hakkab üritus pihta. Pärast avasõna tutvustatakse teemasid ning juba 11.15 alustavad esimesed kolm teemaringi.

Energia kogumise ja kehakinnituse pausi ajal saab Stepanovi sõnul nautida kohaliku ja üsna tuntud gümnasisti laule. Seejärel jätkuvad arutelud. Pärast kokkuvõtteid toimub loosimine.



Koordinaatorit ennast huvitab ja puudutab enim teemalaud „Saaremaa tuleviku kool“, mille lauajuht ta ka on. „Ootan noortelt palju arvamusi, milline peaks nende arvates olema tuleviku kool Saaremaal ja just silmas pidades Saaremaale loodavat riigigümnaasiumi,“ tõi ta välja.



Selle aasta teemad:

„„Guugelda, enne kui postitad“ on uus „mõtle enne kui ütled““

„Noorena tööta, et õppida, mitte teenida“

„Tunne oma kodumaad: õpilasvahetusest Eestis“

„Kui Kalev koju jõuab...“

„Saaremaa tuleviku kool“

„Porx või burx?“

„Ei saa me ilma Muhuta!“

„Noortel on Saare- ja Muhumaal hea!“ Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 01. november 2017.Taas asutakse maailmakohviku meetodil erinevate laudade taga mõtteid koguma. Kuigi enam kui pooled kohad on täitunud, on viimastel ärkajatel veel tänase keskööni võimalus end kirja panna.Korraldajad kinnitavad, et kõigile osalejatele tagatakse koolist vabastus ning hoiatatakse seejuures, et kuni lõppsõnani tuleb seetõttu ka kohal püsida.Saaremaa osaluskohviku koordinaator Stella Stepanov kinnitas, et eile lõunaks olid juba pea 60 inimest end kirja pannud. Kokku mahutab saal 100 inimest. „Kuigi arv aina kasvab, on hilise registreerumise taga ilmselt põhjus, et info läks laiali koolivaheajal,“ nentis ta, lisades, et paljud saavad üritusest teada alles sel nädalal koolis.Kella 10.30-st 10.50-ni kogunetakse, seejärel hakkab üritus pihta. Pärast avasõna tutvustatakse teemasid ning juba 11.15 alustavad esimesed kolm teemaringi.Energia kogumise ja kehakinnituse pausi ajal saab Stepanovi sõnul nautida kohaliku ja üsna tuntud gümnasisti laule. Seejärel jätkuvad arutelud. Pärast kokkuvõtteid toimub loosimine.Koordinaatorit ennast huvitab ja puudutab enim teemalaud „Saaremaa tuleviku kool“, mille lauajuht ta ka on. „Ootan noortelt palju arvamusi, milline peaks nende arvates olema tuleviku kool Saaremaal ja just silmas pidades Saaremaale loodavat riigigümnaasiumi,“ tõi ta välja.„„Guugelda, enne kui postitad“ on uus „mõtle enne kui ütled““„Noorena tööta, et õppida, mitte teenida“„Tunne oma kodumaad: õpilasvahetusest Eestis“„Kui Kalev koju jõuab...“„Saaremaa tuleviku kool“„Porx või burx?“„Ei saa me ilma Muhuta!“„Noortel on Saare- ja Muhumaal hea!“

Veel artikleid samast teemast »