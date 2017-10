Uudised

Uusi busse Kuressaare-Tallinna liinile peab veel ootama

Kolmapäev, 01. november 2017.



Autor: Ardo Vahter Kolmapäev, 01. november 2017. Kui novembris alustab GoBus reisijate teenindamist Tallinna-Tartu liinil uhiuute bussidega, siis saarlastel tuleb selles osas veel kannatust varuda.



AS-i GoBus juhatuse liikme Enn Randmaa sõnul on nende bussipark viimase paari aasta jooksul tublisti uuenenud ja kindlasti ei teenindata ka praegu saarlasi päris vanade bussidega. Mees nentis, et Saaremaa liinide puhul on mõeldud ka väiksemate busside kasutuselevõtmisele, kuna nende täituvusega on probleeme.

„Saaremaa liinide eripära on see, et sõita tahetakse reedel Tallinnast Saaremaale ja pühapäeval tagasi pealinna. Tööpäeviti, eriti talvel, on asi mõnikord päris nutune. Ja ega uued bussid pane inimesi rohkem sõitma, inimene sõidab ikka siis, kui tal on vajadus,“ ütles Randmaa.



„Saaremaa liinidel on konkurents niigi tihe ja siin lisandub veel transpordiettevõtete jaoks tülikas ja ajakulukas vahelüli, parvlaevaühendus. Piletihindu võib teatud tasemeni langetada, aga kusagilt tuleb piir ette – bussijuhile tuleb ju ikka palka maksta, kütust peab ostma ning lõppude lõpuks peab iga üksus omadega toime tulema,“ lisas ettevõtte esindaja.



Randmaa möönis, et Kuressaare-Tallinna liinid ei ole firma jaoks just kõige magusam turuosa, aga siin teenindamist kavatsetakse siiski jätkata. Kindlasti kavatseb GoBus oma bussiparki uuendada jõudumööda kõikidel liinidel, aga eelkõige ikkagi seal, kus sõitjaid on rohkem.



