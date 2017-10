Uudised

Leigeri tehniline rike mängis vingerpussi

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Autor: MM Teisipäev, 31. oktoober 2017. Leigeri tehniline rike takistas ka Tiiul sildumist. FOTO: erakogu Parvlaeva Leiger tehnilise rikke tõttu katkes laevaühendus Hiiumaaga eile pooleks päevaks.



Kell 10.55 teatas laevafirma, et parvlaeva Leiger rike on kõrvaldatud ja pool kaksteist päeval pääsesid alused taas liikuma. Edasine laevaliiklus toimus vastavalt sõiduplaanile.



“Rohukülas on vaid üks kai, mis sobib uutele parvlaevadele ja selle ääres on praegu Leiger, millel on tehniline rike,” selgitas Tallinna Sadama turundusjuht Sirle Arro. Tühistatud olid kell 6.30 ja 10-ne väljumine Rohukülast ning kell 8.30 Heltermaalt.



Heltermaa sadamast startis hommikul küll parvlaev Tiiu, kuid ei saanud Rohukülas silduda, sest Leiger oli sadamakail ees. Pärast mõningast ootamist merel pöördus Tiiu tagasi Hiiumaale.



Sirle Arro ütles Delfile, et paraku on Rohukülas ainult üks kai, mis suudab uusi parvlaevu vastu võtta ja kuna Leiger on tehnilise rikke tõttu seal ees, siis ei jäänudki muud üle, kui pärast paar tundi merel ootamist laev tagasi saata.

TS Laevade juhatuse liikme ning laevandusvaldkonna juhi Mart Loigu sõnul oli Leigeril ühe käituri elektrisüsteemi rike, mis ei võimaldanud laeval kai äärest liikuma saada.



