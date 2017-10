Uudised

Tippkokk jagab oskuste aasta puhul kogemusi

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 31. oktoober 2017. Erinevates Eesti restoranides töötanud Jörgen Kohal alustas kokaõpinguid samuti Kuressaare ametikoolis. Täna kell 12 toimub Kuressaare ametikoolis oskuste aasta inspiratsiooniüritus. Oma kogemusi tuleb õpilastele jagama tippkokk Jörgen Kohal, kes, nagu mitmed teised Eesti nimekamad kokad, on ka ise ametikooli vilistlane.



Kohal on töötanud Eesti restoranide edetabelis figureerinud NOA peakoka asetäitjana, mitmetes tunnustatud restoranides peakokana ning tänasel päeval asunud kujundama eestlaste maitseid Rimi valmistoitude peakokana.



Konverentsil üles astuv, kaks aastat tagasi kunstilise kujundamise eriala lõpetanud Risto Ränk avas sel suvel oma keraamikastuudio. Inspiratsiooniüritusel saab kuulda, kuidas mitmekülgne mees leidis tee kutseharidusse ning milliseid uksi see on talle avanud.



Oskuslikest töökätest tunnevad puudust mitmed ettevõtted, nende seas ka AS Alunaut. Tegevjuht Mark Muru räägib, milliste oskuste ja omadustega töötajad on hinnas ning mida on pakkuda noorele nende tegevussektoril.



Esinejate seas on ka Rajaleidja, kes aitab mängu kaudu leida noortel oma tugevaid külgi ja huvialasid, et mõista oma eeldusi ning seeläbi juhatada suund kätte karjääriplaneerimise radadel.



Päeva lõpetab Kuressaare ametikool, kutsudes õpilased maailmakohviku formaadis töötubadesse tutvuma õppeasutuse ja selle erialadega.



Oskuste aasta inspiratsiooniüritusele on registreerunud sadakond 7.–9. klassi õpilast Saare maakonna koolidest. Kohal on töötanud Eesti restoranide edetabelis figureerinud NOA peakoka asetäitjana, mitmetes tunnustatud restoranides peakokana ning tänasel päeval asunud kujundama eestlaste maitseid Rimi valmistoitude peakokana.Konverentsil üles astuv, kaks aastat tagasi kunstilise kujundamise eriala lõpetanud Risto Ränk avas sel suvel oma keraamikastuudio. Inspiratsiooniüritusel saab kuulda, kuidas mitmekülgne mees leidis tee kutseharidusse ning milliseid uksi see on talle avanud.Oskuslikest töökätest tunnevad puudust mitmed ettevõtted, nende seas ka AS Alunaut. Tegevjuht Mark Muru räägib, milliste oskuste ja omadustega töötajad on hinnas ning mida on pakkuda noorele nende tegevussektoril.Esinejate seas on ka Rajaleidja, kes aitab mängu kaudu leida noortel oma tugevaid külgi ja huvialasid, et mõista oma eeldusi ning seeläbi juhatada suund kätte karjääriplaneerimise radadel.Päeva lõpetab Kuressaare ametikool, kutsudes õpilased maailmakohviku formaadis töötubadesse tutvuma õppeasutuse ja selle erialadega.Oskuste aasta inspiratsiooniüritusele on registreerunud sadakond 7.–9. klassi õpilast Saare maakonna koolidest.

Veel artikleid samast teemast »