Uudised

Nädalavahetus oli kaklusterohke

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Autor: MM Teisipäev, 31. oktoober 2017. Lääne prefektuuri teatel tungis 45-aastane mees 27. oktoobril Sundimetsa külas kallale talle tuttavale 43-aastasele naisele, kes sai viga.



Kehalist väärkohtlemist oli nädalavahetusel veelgi. Nimelt teatas politsei, et 29. oktoobril lõi Kuressaares Pikal tänaval ühise alkoholitarvitamise käigus tekkinud konflikti tagajärjel 27-aastane mees 32-aastast meest, kes sai viga. Konflikti algataja peeti kinni.



