Ajujahil kolm ideed Saaremaalt

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 31. oktoober 2017. Taas on tulemas Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht, kus eile kuulutati välja kandideerimistähtaja pikendus, et julgustada hiliseidki ärkajaid end proovile panema.



Ajujahi kommunikatsioonipartner Carl-Ruuben Soolep kinnitas, et siiani on konkursile esitatud Saare maakonnast kolm ideed. “Kõik ideed on erinevatest valdkondadest, esindades nii IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia – toim), energeetika ja keskkonna kui ka tööstuse ja disaini valdkonda,” selgitas ta.



Seoses tähtaja pikenemisega 5. novembrini lootis Soolep, et kui mullu anti Saare maakonnast üles viis ideed, siis võib-olla tuleb neid tänavu rohkem.



Eilseks oli esitatud üle 250 projekti, lisaks oli ligi sadakond avaldust veel lõpuni täitmata. Tähtaega pikendati, et ka senised kahtlejad jõuaksid ideedega välja tulla.



Ajujahi ellukutsuja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul näitab eelmiste aastate kogemus, et paljud esitavad idee viimasel hetkel ning ka mitmed edukad algatused esitati just vahetult enne tähtaega.



“Näiteks kolm aastat tagasi Ajujahi võitnud Jiffi esitas avalduse viimasel hetkel. Eelmisel aastal esitas idee pärast tähtaja pikendamist lätlaste meeskond HackMotion, kes jõudis kümne parema hulka,” tõi Rebane näiteid.



