Uudised

Vaba Rahva Laul kolib Paide (2)

Esmaspäev, 30. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 30. oktoober 2017. Ülo Kannisto. FOTO: erakogu Vaba Rahva Laul leidis endale uueks suvel uue pesa – Paide Vallimäe. Toimub 19. augustil.



“Korraldan isamaalisele laulupeo Vaba Rahva laul seekord Eestimaa südames − Paide Vallimäel,” sõnas Ülo Kannisto.



Laulupidu tuleb tema sõnu ülivõimas. Kui arvestada, et koore tuleb laulupeale üle Eesti palju, laulupidu juhib Veikko Täär ja lauljateks on Marko Matvere, Siiri Sisask, Koit Toome, Nele-Liis Vaiksoo, Boris Lehtlaan, Valter Soosalu (noorte laulupeo dirigent, laulja, mäitleja, SNKT edukas osaleja.....) “Muidugi osaleb laulupeol ka meie Oliver Leppik Kuressaarest,” lisas Ülo Kannisto.



Ühislauluna tuleb esitusele ka laul “Jää vabaks Eesti meri”.

Paide Vallimägi on väga ajalooline paik. Paide Ordulinnuse rajamist alustati 1265. aastal. Linnuse ehitamisel kasutati kohapeal leiduvat valget paekivi. Esimeseks rajatiseks oli Vallimäel 8-kandiline kaitsetorn Pikk Hermann, mis 1941. aastal purustati taganeva nõukogude armee poolt. 1993. aastal, Jüriöö Ülestõusu 650. aastapäevaks ehitati Vallitorn uuesti üles.



Paidesse rajatud kindlustus oli Eesti territooriumil Viljandi järel teiseks ordu poolt ehitatud linnuseks. Paide Vallitornist sai Paide linna kui ka Järvamaa vapisümbol.

Paide Vallimäel on mälestusmärk ülestõusus hukatud nelja eestlaste vanema mälestuseks. “Korraldan isamaalisele laulupeo Vaba Rahva laul seekord Eestimaa südames − Paide Vallimäel,” sõnas Ülo Kannisto.Laulupidu tuleb tema sõnu ülivõimas. Kui arvestada, et koore tuleb laulupeale üle Eesti palju, laulupidu juhib Veikko Täär ja lauljateks on Marko Matvere, Siiri Sisask, Koit Toome, Nele-Liis Vaiksoo, Boris Lehtlaan, Valter Soosalu (noorte laulupeo dirigent, laulja, mäitleja, SNKT edukas osaleja.....) “Muidugi osaleb laulupeol ka meie Oliver Leppik Kuressaarest,” lisas Ülo Kannisto.Ühislauluna tuleb esitusele ka laul “Jää vabaks Eesti meri”.Paide Vallimägi on väga ajalooline paik. Paide Ordulinnuse rajamist alustati 1265. aastal. Linnuse ehitamisel kasutati kohapeal leiduvat valget paekivi. Esimeseks rajatiseks oli Vallimäel 8-kandiline kaitsetorn Pikk Hermann, mis 1941. aastal purustati taganeva nõukogude armee poolt. 1993. aastal, Jüriöö Ülestõusu 650. aastapäevaks ehitati Vallitorn uuesti üles.Paidesse rajatud kindlustus oli Eesti territooriumil Viljandi järel teiseks ordu poolt ehitatud linnuseks. Paide Vallitornist sai Paide linna kui ka Järvamaa vapisümbol.Paide Vallimäel on mälestusmärk ülestõusus hukatud nelja eestlaste vanema mälestuseks.

Veel artikleid samast teemast »