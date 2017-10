Uudised

Heiki Kukk valiti tagasi Ruhnu volikogu juhtima

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 28. oktoober 2017. Neljapäeva õhtul teist korda kokku tulnud Ruhnu vallavolikogu valis esimeheks tagasi Heiki Kuke, kes oli ka eelmise volikogu koosseisu juht.



Kell kaheksa alanud istungil hääletas Kuke poolt kohalolnud viiest volikogu liikmest neli. Istungilt puudusid Ott Olesk ja Andrus Rebane. Neil ei õnnestunud lennukiga Pärnust Ruhnu saada, sest lennureis jäi ilmaolude tõttu ära.



“Volikogu esimehena lasub mul päris suur vastutus, sest siin tuleb kõigi asjadega kursis olla ja tegeleda,” ütles vastvalitud volikogu esimees.



Volikogu aseesimeheks valiti Ott Olesk, kelle poolt hääletas samuti neli volikogu liiget.



Ruhnu vallavanema valib volikogu pärast 10. novembrit. “Kuna suvi on läbi, läheb osa inimesi kas reisile või mandrile. Meie jaoks on oluline, et tähtsad otsused tehtaks võimalikult suure kvoorumiga,” põhjendas volikogu esimees Heiki Kukk. Teadaolevalt on ainus Ruhnu vallavanemakandidaat eelmine vallavanem Jaan Urvet.



Ahto Jakson Kell kaheksa alanud istungil hääletas Kuke poolt kohalolnud viiest volikogu liikmest neli. Istungilt puudusid Ott Olesk ja Andrus Rebane. Neil ei õnnestunud lennukiga Pärnust Ruhnu saada, sest lennureis jäi ilmaolude tõttu ära.“Volikogu esimehena lasub mul päris suur vastutus, sest siin tuleb kõigi asjadega kursis olla ja tegeleda,” ütles vastvalitud volikogu esimees.Volikogu aseesimeheks valiti Ott Olesk, kelle poolt hääletas samuti neli volikogu liiget.Ruhnu vallavanema valib volikogu pärast 10. novembrit. “Kuna suvi on läbi, läheb osa inimesi kas reisile või mandrile. Meie jaoks on oluline, et tähtsad otsused tehtaks võimalikult suure kvoorumiga,” põhjendas volikogu esimees Heiki Kukk. Teadaolevalt on ainus Ruhnu vallavanemakandidaat eelmine vallavanem Jaan Urvet.Ahto Jakson

Veel artikleid samast teemast »