Uudised

Asendustalunike graafikud on tihedad

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ilona Vapper Laupäev, 28. oktoober 2017. Maret Jalak: “Oleme nii-öelda nahaaluniversaalid ning teeme töid, mida loom sünnist surmani vajab.” FOTO: erakogu Augustis Eesti Talupidajate Keskliiduga konkureeriva ettevõtte Saaremaa Talupidajate Asendusteenistus OÜ loonud Maret Jalakul ei olnud oktoobris ühtegi vaba päeva.



Saaremaa Talupidajate Asendusteenistus OÜ tegeleb talupidajate loomade hooldamisega, kui omanikud on haigeks jäänud või peavad ajutiselt kodust ära minema. Loomad, kelle eest firma on valmis hoolt kandma, varieeruvad vuttidest hobusteni.



Jalak sõnas, et hädalisi on tõepoolest palju. Kõige enam vajatakse asendusteenistust haigestumise tõttu, tähtsuselt teine on tööliste vähesus ning kolmas reisile minek. “Vahel on vaja kell kolm öösel välja sõita ning koju jõuan alles kell üheksa õhtul,” märkis Jalak ja lisas, et ilmselt peab ta hakkama oma ettevõttele töölist juurde vaatama. Novembris on naisel vabad vaid koolituspäevad.



Vallandati päeva pealt



Augustikuus tegi Jalak oma ettevõtte töid üksinda, tema elukaaslane Meelis Nuut töötas siis veel ilma ühegi vaba päevata Eesti Talupidajate Keskliidus asendustalunikuna. Konkureeriva ettevõtte loomise tõttu oli Eesti Talupidajate Keskliit aga solvunud ning lasi septembris ettevõtte loonud naise elukaaslase päeva pealt lahti usalduse kaotamise tõttu. Kuigi enne vallandamist Nuut elukaaslasel abis ei käinud, töötavad nad praegu Saare Talupidajate Asendusteenistus OÜ-s kahekesi.



“Talunikud, kes on minu elukaaslase eest välja astunud, on Eesti Talupidajate Keskliidult saanud vastuse, et lõpetage leping ning küsige teenust kohaliku ettevõtte käest,” märkis Jalak ja lisas, et just talunikud soovitasid tal oma ettevõte luua. “Võtsin nende sõnadest kinni ja tegin,” sõnas Jalak. Saaremaa Talupidajate Asendusteenistus OÜ talusid lepingutega enda külge ei seo.



Jalaku sõnul ei ole töö asendustalunikuna rutiinne ning seega on ka hoolsus suur. “Kui oleme kusagil asendusteenistust pakkunud, kutsutakse meid üldjuhul ka tagasi,” nentis ta, lisades, et tööga ollakse äärmiselt rahul. “Oleme nii-öelda nahaaluniversaalid ning teeme töid, mida loom sünnist surmani vajab,” märkis Jalak.



Kliendid on rahul



Pidevalt pakutakse asendusteenistust seitsmele talule. Ka juba detsembrikuuks on kohalikult ettevõttelt asendusteenistust tellitud.



Eesti Talupidajata Keskliidu Asendusteenistuse direktori Riina Kaldaru sõnul teeb neilt tellitud töid Saaremaal üks asendustalunik.



“Asendustalu kauguse piir asendaja kodust on ideaalis 50 km. Siis jääb sõidule kuluv aeg ja raha mõistlikkuse piiresse. Kui aga asendusteenistusele tuleb Saaremaalt tellimus – on õnnetus, tulge appi –, siis asendaja sõidab vajadusel ka mandrilt tööle, kui kohapeal asendajat sel hetkel võtta pole,” lausus Kaldaru Maalehele antud intervjuus.



Ilona Vapper Saaremaa Talupidajate Asendusteenistus OÜ tegeleb talupidajate loomade hooldamisega, kui omanikud on haigeks jäänud või peavad ajutiselt kodust ära minema. Loomad, kelle eest firma on valmis hoolt kandma, varieeruvad vuttidest hobusteni.Jalak sõnas, et hädalisi on tõepoolest palju. Kõige enam vajatakse asendusteenistust haigestumise tõttu, tähtsuselt teine on tööliste vähesus ning kolmas reisile minek. “Vahel on vaja kell kolm öösel välja sõita ning koju jõuan alles kell üheksa õhtul,” märkis Jalak ja lisas, et ilmselt peab ta hakkama oma ettevõttele töölist juurde vaatama. Novembris on naisel vabad vaid koolituspäevad.Augustikuus tegi Jalak oma ettevõtte töid üksinda, tema elukaaslane Meelis Nuut töötas siis veel ilma ühegi vaba päevata Eesti Talupidajate Keskliidus asendustalunikuna. Konkureeriva ettevõtte loomise tõttu oli Eesti Talupidajate Keskliit aga solvunud ning lasi septembris ettevõtte loonud naise elukaaslase päeva pealt lahti usalduse kaotamise tõttu. Kuigi enne vallandamist Nuut elukaaslasel abis ei käinud, töötavad nad praegu Saare Talupidajate Asendusteenistus OÜ-s kahekesi.“Talunikud, kes on minu elukaaslase eest välja astunud, on Eesti Talupidajate Keskliidult saanud vastuse, et lõpetage leping ning küsige teenust kohaliku ettevõtte käest,” märkis Jalak ja lisas, et just talunikud soovitasid tal oma ettevõte luua. “Võtsin nende sõnadest kinni ja tegin,” sõnas Jalak. Saaremaa Talupidajate Asendusteenistus OÜ talusid lepingutega enda külge ei seo.Jalaku sõnul ei ole töö asendustalunikuna rutiinne ning seega on ka hoolsus suur. “Kui oleme kusagil asendusteenistust pakkunud, kutsutakse meid üldjuhul ka tagasi,” nentis ta, lisades, et tööga ollakse äärmiselt rahul. “Oleme nii-öelda nahaaluniversaalid ning teeme töid, mida loom sünnist surmani vajab,” märkis Jalak.Pidevalt pakutakse asendusteenistust seitsmele talule. Ka juba detsembrikuuks on kohalikult ettevõttelt asendusteenistust tellitud.Eesti Talupidajata Keskliidu Asendusteenistuse direktori Riina Kaldaru sõnul teeb neilt tellitud töid Saaremaal üks asendustalunik.“Asendustalu kauguse piir asendaja kodust on ideaalis 50 km. Siis jääb sõidule kuluv aeg ja raha mõistlikkuse piiresse. Kui aga asendusteenistusele tuleb Saaremaalt tellimus – on õnnetus, tulge appi –, siis asendaja sõidab vajadusel ka mandrilt tööle, kui kohapeal asendajat sel hetkel võtta pole,” lausus Kaldaru Maalehele antud intervjuus.Ilona Vapper

Veel artikleid samast teemast »