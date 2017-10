Uudised

Pillerkaar avab Aurigas taas uksed

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Kui märtsi lõpus seoses Auriga keskuse ümberehitusega suleti mängutoa Pillerkaar uksed, siis enam kui poolt aastat hiljem on tuba taas avatud. Nüüd teise korruse asemel küll kolmandal korrusel.



Täna kell 14 on kõik lapsed oodatud mängutoa taasavamisele, kus saab mekkida torti ja pärast seda üllatuskülalisega nii mõndagi põnevat korda saata. „See on ühe Eesti autori välja mõeldud tegelane meie endi lapsepõlvest,“ sõnas mängutoa üks omanikke Harris Kaus saladust reetmata, lisades, et muu hulgas tehakse ilmselt ka näomaalinguid.



Kuna uued ruumid on umbes 35 ruutmeetrit väiksemad, jätab see Kausi sõnul mulje, nagu oleks kõvasti rohkem asju sees. „Mängutuba sai hubasemaks. Enne oli nagu suur karjakoppel,“ täheldas Kaus.



Siiski on seal uus ronimisatraktsioon ja veel üht-teist. „Kindlasti tuleb sinna diskonurk, kus on nagu klubis – diskokuul laes ja muusika mängimise võimalus,“ seletas ta. „See peaks meelitama ka 7–8-aastasi koolilapsi. Varem oli mängutuba suunatud pigem mudilastele.“



Veel tõi Kaus välja, et näiteks poiste sünnipäevade puhul on neil välja pakkuda võimalus tellida inimene, kes korraldab üritusel nii spordivõistlusi kui palju muud sihtgrupile sobivat ja põnevat.



Küsimusele, kas taasavamisel oli ka takistusi või läksid asjad sujuvalt, vastas Kaus, et ei taha kellelegi näpuga näidata. „Olime ju kino ja H&M-iga võrreldes nii väikesed tegelased, nii et olukord on arusaadav. Kahju oli muidugi sellest, et meie jaoks tähtsal suvisel ajal polnud meie mullustel klientidel enam kuhugi tulla,“ nentis omanik, lisades, et usub, et neid leitakse taas üles, sest broneeringuid on juba hoogsalt tehtud.



Siinjuures selgitas Kaus kahjutundega, et kuna nüüd ollakse väiksemates ruumides, ei ole broneeritud ürituste ajal teistel külalistel ilmselt võimalik samal ajal mängima tulla.



Pillerkaar pakub oma 175-ruutmeetrisel pinnal laste tunnihoiuteenust, korraldab sünnipäevi ja muid üritusi.



