MEIE MAA TV: Invaru kinkis perekodule teadusteatrit

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 28. oktoober 2017. Mullimeister Kati Oak pistis mulli sisse nii väikesed kui suured osalised, mis tekitas elevust kõigi seas. Foto: Meriliis Metsamäe Abivahendikeskuse Invaru 25 aasta juubeli puhul otsustati mitte endale kinke oodata, vaid panna hoopis oma väikestel klientidel silmad särama.



Mullimeister OÜ tegevuste meister Kati Oak kinkis kohe alustuseks Invaru asutajale ja juhatuse liikmele Enn Leinustele õhupallidest meisterdatud lille. „See ei närtsi ära ja vett ka ei nõua,“ sõnas ta.







Laste poole pöördudes küsis naine, kas nende arvates võib teadus ka põnev olla. Kati ütles, et oskab nii lapsed kui õpetajad mulli sisse võluda.

Esimese triki aitas läbi viia Mihkel. Kui kumbki haaras ühe käega pulgast ja teise üksteisele ulatasid, hakkas lamp põlema. „See tähendab, et poisi sees on nii palju energiat ja särtsu, et pani lambid põlema,“ selgitas meister.



Kui naine tõstis laua alt välja valge termokasti, küsis ta lastelt, mis seal sees võiks olla. Kuigi tavaliselt tuleb kõigile esimesena meelde ikka jäätis, oli selles karbis kuiv jää ehk –80 kraadini jahutatud süsihappegaas.



Kui ta pani paar kuubikut veekannu, hakkas see aurama justkui nõiakaev. Tila näpuga kattes läks kork lendu kui raputatud šampusepudelilt. Üheskoos abilistega tulistati ka suurest õhukahurist. Laskemoonaks kasutati plastikust joogitopsi. Pea kolme meetri kaugusele lennanud „kuul“ pani rahva ahhetama.

Vahepeal võluti Jaana abiga veest ja pisikestest terakestest lund. Veel tegi meister auravat limonaadi, mille katsejäneseks valiti üks õpetaja. Tuli ju kindlaks teha, ega jook viltu läinud. „Tüdrukutele võivad siis kasvada suured kõrvad või poistele pikk nina,“ pajatas Kati krutskeid täis häälel.



Elevust kõigile



Tuju tõstsid ka erilised prillid, mis tõid silme ette vikerkaare. Mõni laps nautis neid nõnda, et ei tahtnud rõõmsast maailmavaatest loobudagi.



Seejärel hakkas meister puhuma igat sorti mulle. Erinevate vahendite abil ilmus välja nii vahtu kui tossu täis vulkaanimulle. Ka puhus ta neid välja pasunast, pani väiksemaid suuremate sisse ja torust voolas „lumepalle“. Lõpuks kasvasid mullid aina suuremaks, kuni neisse mahutati nii mudilased kui õpetajad.



Mihkel kinnitas, et on varemgi palju mulle näinud. Tegelikult meeldisid talle kõik, nii lume võlumine kui teised jäätrikid. Muidugi maitses ka limonaad, mis tundus nagu päris.



Jaana tunnistas, et tema sedavõrd palju mulle polnud korraga näinud ja pidas seda väga lahedaks. Kui ta pihku teradest lumi kasvas, oli see külm ja tegi pisut kõdi. Aurav limonaad maitses talle väga ning ei tekkinud kõhklustki, et nõiajoogi moodi auramist võiks karta.



Abivahendikeskuse Invaru asutaja ja juhatuse liige Enn Leinuste ütles, et firma juubeli puhul oli plaanis teistele rõõmu pakkuda. Küsimus oli vaid, kellele ja mida. „Esimene vastus tuli kergelt, sest pakume teenuseid puuetega inimestele ning tahtsime valida just lapsed,“ sõnas ta.



