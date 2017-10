Uudised

Peatselt algab hundijahihooaeg

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Ardo Vahter Reede, 27. oktoober 2017. Foto on illustratiivne. Keskkonnaagentuur määras tänavuseks jahihooajaks huntide küttimislimiidiks Eestis kokku 74 hunti. Enim anti küttimislube Raplamaale (11), Võrumaale (8) ning Järva- ja Pärnumaale (mõlemale 7 hunti). Saare maakonnas võib hundijahti pidada kõikides jahipiirkondades, kokku võivad Saaremaa jahimehed küttida viis hunti.



Küttimise jaotuse aluseks on võetud teadaolevate ja oletatavate pesakondade olemasolu ning kahjustuste levik. Kui küttimisettepaneku koostamise ja jahihooaja alguse vahel kütitakse hunte väljaspool jahiaega erilubade alusel, lahutatakse need isendid vastava maakonna või ohjamisala kvoodist maha.



Eelmisel jahihooajal oli küttimismaht mõnevõrra suurem. Eestis kütiti kokku 114 hunti 117 lubatud isendist, sellest Mandri-Eestis 108 hunti, mis on 20 isendi võrra enam kui 2015. aastal.



Kuigi huntide üldine arvukus on langenud, on nende tekitatud kahjustusi sel aastal rohkem kui mullu. Oktoobri alguse seisuga oli tänavu hundi poolt murtud lambaid kõige rohkem Raplamaal, Saaremaal ja Võrumaal. Mullusega võrreldes on hundid kõige enam lambaid murdnud Võrumaal, kuid ka Saaremaal on tänavu hundi ohvriks langenud poole rohkem lambaid kui eelmisel aastal. Kahjustused olid väga väikesed Lääne-Virumaal ja Põlvamaal. Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Läänemaal kahjustusi polnud.



