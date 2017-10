Uudised

Kuressaares tuleb esimene rulluisumaraton

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 27. oktoober 2017. Foto on illustratiivne. MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus korraldab eeloleval pühapäeval, 29. oktoobril Kuressaares Tallinna tänaval esimese rullsuusa- ja rulluisumaratoni.



Idee taoline spordiüritus korraldada sai MTÜ Karujärve Tervisepordi Keskus juhatuse liikme Aivar Kallase sõnul alguse sellest, et eelmisel talvel ei olnud lund. “Ootasime, kuni Karujärvele tekkis jää. Suusamaratoni asemel plaanisime teha uisumaratoni, mis ka õnnestus. Meie parimal uisutajal Kuido Koppelil tekkis mõte, et võiks korraldada ka rulluisumaratoni,” meenutas Kallas.



Kuna sel aastal läbis remondi Kuressaare peauulits ehk Tallinna tänav ja sinna paigaldati sile asfalt, avanes ideaalne võimalus rulluisumaratoni läbiviimine ette võtta.



“Üritus jäi oktoobri lõppu, sest suvel polnud veel tänav valmis, septembris oli meie korraldada Ultima Thule maraton, oktoobri algul ka Karujärve rattamaraton,” selgitas Kallas.



Rulluisumaratoni põhisõidu start antakse kell 12 Tehnika Äri eest Tallinna tänaval. “Kergliiklustee rulluisumaratoniks ei sobi. Seal võiks teha ainult eraldistardiga sõite, sest 3–4-meetrisele teele ei mahu osalejad ära,” ütles Kallas. Praeguseks on esimesele rulluisumaratoni põhidistantsile end kirja pannud paarikümne osaleja ringis, kuid Kallas loodab, et järgnevatel aastatel kasvab see arv saja või paarisajani.



Rulluisumaratoni trass kulgeb Silber Auto sissesõidu kohalt kuni Transvaali tänava ristmikuni ehk Ruubi nurgani, kus tehakse tagasipööre. Ürituseks suletakse antud lõigul liiklus alates kella 10-st hommikul.



Põhisõidust osavõtjad läbivad kümme ringi ehk kokku 30 kilomeetrit. Kell 11 algaval rahvasõidul ja noortesõidul sõidetakse kolm ringi ehk 9 kilomeetrit. Rahvasõidul paremusjärjestust välja ei selgitata. Aeg kantakse protokolli tähestikulises järjestuses.



