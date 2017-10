Uudised

Ruhnu volikogu esimehe valimine ebaõnnestus

Reede, 27. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Ruhnu vallavolikogu ei saanud eile päeval esimese korraga volikogu esimeest valitud, mistõttu volikogu kogunes teisele katsele õhtul kell kaheksa.



Kell 14 päeval alanud volikogu istungil osales neli volikogu liiget seitsmest. Oma rolli mängis siin ilma tõttu muudetud lennugraafik. Puudusid Andrus Rebane, Maiu Rand ja Ott Olesk. Volikogu esimehekandidaadiks pakuti Heiki Kukke, kelle poolt hääletas kolm volikogu liiget.



Kuna volikogu esimehe valituks osutumiseks on vaja volikogu enamuse hääli, kutsus Ruhnu vallasekretär uue volikogu istungi kokku eile õhtu kell kaheksa, et puuduolevad volinikud jõuaksid Ruhnu. Selleks ajaks, mil uus volikogu istung algas, oli ajaleht Meie Maa juba trükki läinud. Autor: Ahto Jakson Reede, 27. oktoober 2017.Kell 14 päeval alanud volikogu istungil osales neli volikogu liiget seitsmest. Oma rolli mängis siin ilma tõttu muudetud lennugraafik. Puudusid Andrus Rebane, Maiu Rand ja Ott Olesk. Volikogu esimehekandidaadiks pakuti Heiki Kukke, kelle poolt hääletas kolm volikogu liiget.Kuna volikogu esimehe valituks osutumiseks on vaja volikogu enamuse hääli, kutsus Ruhnu vallasekretär uue volikogu istungi kokku eile õhtu kell kaheksa, et puuduolevad volinikud jõuaksid Ruhnu. Selleks ajaks, mil uus volikogu istung algas, oli ajaleht Meie Maa juba trükki läinud.

Veel artikleid samast teemast »