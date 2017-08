Uudised

Väikelapsega juhtunud õnnetus tõi kriminaalasja

Laupäev, 26. august 2017.



Autor: MM Laupäev, 26. august 2017. Üleeile õhtul sai raskelt vigastada kolmeaastane poiss, kes saadud trauma tõttu viidi helikopteriga Mustamäele Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Meie Maale teadaolevalt jäi poisi jalg muruniiduki alla. „Kuressaare haiglas oli ta enne Tallinnasse viimist väga vähest aega,“ sõnas Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis.



Lääne ringkonna prokurör Gardi Anderson kinnitab, et kriminaalasja alustatakse alaealistega juhtunud tõsiste õnnetuste puhul alati.



„Käsitleme Saaremaal juhtunut esialgu raskete tagajärgedega õnnetusena. Kriminaaluurimise ülesanne on juhtunu asjaolud võimalikult täpselt kindlaks teha,“ selgitas prokurör.



