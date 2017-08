Uudised

Saaremaal neli väljakutset

Laupäev, 26. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 26. august 2017. Eile toimus politsei- ja piirivalveameti (PPA) sotsiaalmeedialehel taas aktsioon, mille raames pandi internetti üles kõik väljakutsed, mis Eestis päeva jooksul kõnekeskusele tehti.



Saare maakonnas tehti eile kella seitsmest hommikul kuni viieni õhtul neli väljakutset. Hommikul kell 10.29 teatati, et teel vänderdas sõiduauto, mistõttu kahtlustati, et tegemist on joobes juhiga.



Ühele inimesele oli kell 13.48 tehtud kõne järgi pakutud poe ees suitsu, mille järel oli mehel pea ringi käima hakanud – ta kahtlustas, et see võis olla kanep.

