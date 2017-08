Uudised

Irina Arhipova asub tööle Coopis

Laupäev, 26. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 26. august 2017. 2016. aastal tunnustas Saare maavalitsus irina Arhipovat aasta koolitaja tiitliga. FOTO: Valmar Voolaid Ametikooli kokaõpetaja Irina Arhipova vähendab õpetajatöö koormust ja asub 4. septembrist tööle Coopi tootmisjuhi asetäitjana. Õpetajatööd jätkab ta 0,4 kohaga.



13 aastat õpetajaametit pidanud Arhipova kinnitas, et õpetajaamet meeldib talle endiselt väga, kuid praegu on tema jaoks kätte jõudnud muutuste ja uute väljakutsete aeg.



„Prooviks seda n-ö kellast kellani tööd. Õpetajaamet on töö 24/7, eriti, kui oled rühmajuhataja. Kunagi ei tea, mis elu toob. Usun, et Coopis ootavad mind ka põnevad väljakutsed. Vahel peab vastu võtma mõne pakkumise, mis sulle tehakse, muidu elus midagi uut ette ei tule,“ sõnas ta.



Rühmajuhataja on ta edasi oma lõpukursusele, kes lõpetab talvel.

„See on minu jaoks väga hea väljakutse selles mõttes, et proovida midagi muud ja samas jätkata oma tuttaval ametikohal. Elu näitab, kas ma tegin õige otsuse või mitte. Vahel on vaja muudatust ja midagi uut oma ellu,“ seletas Arhipova.

Coopi Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov ütles, et sellist ametikohta neil varem ei olnudki. Pidev arendus aga toob kaasa ka uusi töökohti.



