Uudised

Kooliaasta algus toob muudatuse bussiliikluses

Laupäev, 26. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Algaval uuel kooliaastal muutub hommikuse AS Go Bus poolt teenindatava Kuressaare-Sakla-Kungla-Valjala-Kõljala-Kuressaare bussiliini sõiduplaan pool tundi hilisemaks.



Alates 1. septembrist hakkab buss väljuma Kuressaarest kell 7.45, Saklast kell 8.08 ja Valjala Kooli peatusest kell 8.45. Sõiduplaani muudeti Valjala valla taotluse alusel, et Sakla küla lapsed jõuaksid kooli senisest sobivamal ajal. Sama liiniga seni kooli saanud Tõnija laste transpordi korraldab vald edaspidi ise. Autor: Ardo Vahter Laupäev, 26. august 2017.Alates 1. septembrist hakkab buss väljuma Kuressaarest kell 7.45, Saklast kell 8.08 ja Valjala Kooli peatusest kell 8.45. Sõiduplaani muudeti Valjala valla taotluse alusel, et Sakla küla lapsed jõuaksid kooli senisest sobivamal ajal. Sama liiniga seni kooli saanud Tõnija laste transpordi korraldab vald edaspidi ise.

Veel artikleid samast teemast »