Uudised

Koht volikogus tuli asendusliikmele ootamatult

Laupäev, 26. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ardo Vahter Laupäev, 26. august 2017. Gerle Aljas. FOTO: erakogu Seoses Tallinna linnapeaks pürgiva Maria Kaljuste volituste lõppemisega ja asendusliikme Ene Ütsi volikogu liikme kohast loobumisega pääses Orissaare vallavolikokku asendusliikmena Gerle Aljas, kes 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideeris Reformierakonna nimekirjas. Aljase sõnul ta volikogu liikmeks saamisega enam arvestanud ei olnud.



„See tuli ikka väga ootamatult, aga loodan, et suudan oma vallale kasulik olla. Nagu aru olen saanud, jõuab Orissaare vallavolikogu vist veel kaks korda koos käia, arvan, et selle ajaga midagi enam eriti ette võtta ei ole võimalik,“ tõdes ta.

Sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Aljas osaleda ei kavatse.



„Olen selle korra läbi teinud ja tean, kui palju tööd on kandideerimisega seoses, kui seda vähegi tõsiselt võtta. Praegu ma sellega oma talupidamise ja muude tööde kõrvalt tegeleda ei jõuaks. Kui juba kandideerida, siis teha ka tööd selle nimel, et koguda rohkem hääli ja osutuda valituks. Aga ma ei välista, et kandideerin järgmistel valimistel,“ lausus Aljas. „See tuli ikka väga ootamatult, aga loodan, et suudan oma vallale kasulik olla. Nagu aru olen saanud, jõuab Orissaare vallavolikogu vist veel kaks korda koos käia, arvan, et selle ajaga midagi enam eriti ette võtta ei ole võimalik,“ tõdes ta.Sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Aljas osaleda ei kavatse.„Olen selle korra läbi teinud ja tean, kui palju tööd on kandideerimisega seoses, kui seda vähegi tõsiselt võtta. Praegu ma sellega oma talupidamise ja muude tööde kõrvalt tegeleda ei jõuaks. Kui juba kandideerida, siis teha ka tööd selle nimel, et koguda rohkem hääli ja osutuda valituks. Aga ma ei välista, et kandideerin järgmistel valimistel,“ lausus Aljas.

Veel artikleid samast teemast »