Täna toimub Hiieküti mõõduvõtt

Laupäev, 26. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 26. august 2017. Helle Rätsep sihib kivi juures pahaaimamatult luusivat „ilvest“. FOTO: erakogu Leisi vallas Hiievälja külas toimub täna esimene avalik võistlus „Hiieküti mõõduvõtt“, kuhu on registreerunud pea 20 võistlejat.



Mõõtu võetakse määratud kauguselt 14 erineva märgi tabamises, mille hulgas nii loomakujud kui pabermärgid. Kuna võistluse määrus näeb ette, et peab olema vähemalt 28 sihtmärki, tuleb võistlejatel rada läbida kaks korda.



Osalema oodatakse nii sportlasi kui harrastajaid, noori kui vanu. Pärast soojenduslaskmist ja tervitussõnu alustatakse võistlusega keskpäeval. Autasustamine plaanitakse läbi viia kella 16.30 paiku.



Viburada avati praegusel kujul tänavu mais. „Meil oli mullu ka rada avatud, aga kuna olen omal käel jõudumööda seda arendanud, on see võtnud paar aastat aega, et ta oleks võistluskõlbulik,“ selgitas Hiievälja viburaja peremees Raivo Rätsep.



Ise on Rätsep umbes kolm aastat sellise veretu jahialaga tegelenud. „Golf on liiga kallis, kuid vibu lastes jalutad looduses, korjad pärast nooled kokku ja võid uuele ringile minna. Rada peab olema 1,5 km pikk – miks mitte võtta ette ja end pisut liigutada,“ selgitas ta.



