Konverentsil püüti mõtestada Y-, X- ja Z-põlvkonna vaateid

Reede, 25. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 25. august 2017. Järvamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Sirli Kriisa küsis kohalolnutelt, kas nad tunnevad, et nad vastavad oma sünniaasta järgi kirjeldatud põlvkonna tunnustele. FOTO: Tambet Allik Eile toimus traditsiooniline Saare maakonna hariduskonverents „Merest kantud tarkus”. Ühe teemana lahati põlvkondade erinevusi.



Päeva alustati tänapäeva noorte ehk Y-, X- ja Z-põlvkonna mõttemaailma selgitamisega ning Järvamaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Sirli Kriisa püüdis anda näpunäiteid, millega tuleb arvestada, et õpilased keskenduksid parajasti käsilolevale tegevusele.



Esmalt selgitas Kriisa, et mingeid kindlaid aastate järgi raamistikke põlvkondade ja nende iseloomulike joonte vahel ei ole.



Veel tõi ta välja, et näiteks Ida-Virumaal on omaette nihe. „Mida kinnisem kultuur või asukoht, kus elatakse, seda vähem toimub muutusi,“ lisas ta.

Kriisa valitud määrangute järgi nimetatakse kuni 1951. aastani sündinuid vaikseks generatsiooniks, J-generatsioon ehk beebibuumerid on sündinud 1952–1970, X-põlvkond 1971–1988, Y-põlvkond 1985–2003 ja Z-põlvkond 2003–2010. Pärast seda, kuni 2020. sünniaastaga lapsi peetakse aga alfa-põlvkonnaks.



Vaikse generatsiooni inimesed usuvad tugevalt võimu ja nende ütlusi ning järgivad traditsioone – nii nagu 30 aastat tagasi tehti, peab käima ka nüüd. „Mu ämm siiamaani kraabib põlluvagusid ja kasvatab kartuleid, kuigi ta ise neid ära ei söö – teeb, sest alati on nii tehtud,“ tõi ta näite.



„Töö kaotamine oli kogukonnas suur häbi. Samuti ei tulnud eriti ette töökoha vahetamist,“ ilmestas Kriisa. „Samas oleneb palju ka kodusest kasvatusest ja keskkonnast,“ lisas ta.



Uued tuuled



Sõjajärgse J-generatsiooni elukvaliteet paranes. Tööga oli võimalik raha teenida ja karjääri teha. X-põlvkonna jaoks hakkasid tähtsaks muutuma sõbrad. Ei pandud rõhku pelgalt tööle, vaid kaaslastele selle juures.



Y-põlvkond oli muutuste tooja. „Nad on sõjakad, vaidlejad ja püsimatud hinged,“ loetles ta. Nad on olnud infotehnoloogia valdkonna arendajad. „Arvamusfestivalil osales meie töötoas postirobotitega tegelev noormees. Tema meelest on täiesti loomulik, et 15 aasta pärast ei pea inimesed enam tööd tegema,“ lausus Kriisa.

„Kui küsisin, mis siis inimesed teevad, vastas ta, et puhkavad. Kõik on arvutite poolt programmeeritud ja ka nõustamine käib sel viisil. Kui aga küsisin, kes seda siis programmeerib, jäi ta vastuse võlgu,“ seletas ta.



Sel põlvkonnal on vajadus saada pidevat ja kohest tagasisidet ning tunnustust. Kui tema tegemisi ei hinnata, jätab ta tehtu katki ja läheb mujale või vahetab töökohta.



Neil on ka tugev seotus vanematega, mis kohati tuleb sellest, et X-põlvkond oli suhteliselt heas materiaalses seisus, mistõttu oli rohkem aega lastega tegeleda ning neid trennidesse panna.



„Kui vanasti tuli saada varakult küpseks, peetakse tänapäeval noorukiks kuni 26. eluaastani. Lisaks leidub palju 40-aastasi ja just mehi, kes elavad koos vanematega, lasevad neil oma pesu pesta ja süüa teha,“ märkis ta.



Kriisa sõnul arvatakse, et Z-generatsiooni esindajad on rahulikumad, kuid nende hulgas on palju neid, kes vajavad rohkem otsest ja hingelisemat lähenemist. Samas on nad väga taibukad ja annavad ääretult kiiresti hinnanguid.

Teisest küljest on nad sündinud IT-ajastul ja nii nemad kui alfa-lapsed kasutavad juba enne käimist tahvelarvutit. „Kui lapsele anti kätte ajakiri, üritas ta samuti näppudega nühkides pilti muuta ja lõpuks roomas närviliselt minema.“



Tehnika rikub



Teised mudilased aga üritavad autoaknal niiöelda näppudega laiali tõmmates maailma lähemale tuua. Selle juures tuleks Kriisa sõnul õpetajal või lapsevanemal neid erinevusi arvestada ning mõista, miks noored vastavalt käituvad või vanemad inimesed uue info suhtes umbusklikud on.



