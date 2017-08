Uudised

TS Laevade juhiks saab ilmselt Jaak Kaabel

Reede, 25. august 2017.



Autor: MM Reede, 25. august 2017. Tallinna Sadama mandri ja suursaarte vahel parvlaevaliiklust korraldava tütarfirma TS Laevade uueks juhatuse esimeheks on valitud endine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) lennundus- ja merendusosakonna juhataja, parvlaevaühenduse korraldamisega tegelenud Jaak Kaabel, kirjutab ERR-i uudisteportaal viitega anonüümsetele allikatele.



Sama kinnitasid allikad ka BNS-ile, kuid seda vaid anonüümselt.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm informatsiooni kinnitada veel ei soovinud. Tema sõnul ei ole valikukonkursi võitjaga, kes iganes see ei oleks, lõplikke tingimusi kokku lepitud ja lepingut allkirjastatud, mistõttu ta ei saa tema nime ka välja öelda.



Ei kinnita ega lükka ümber



Kalmu sõnul on tema kogemuste hulgas olnud olukordi, kui nimi on enne sarnaselt välja tilkunud, kuid pärast ei ole asjad korrektselt kokku lepitud. „Mina olen oma elus igasugu asju näinud,“ märkis Kalm.



Ta lisas samas, et kindlasti plaanib Tallinna Sadam TS Laevade uue juhi nime augusti lõpuks välja käia.



TS Laevad OÜ nõukogu kuulutas juuni keskel välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks, senine juht Kaido Padar lahkus augustist ametist ja hakkas juhtima valdusfirmat Eesti Talleks AS. Uue juhatuse esimehe leidmiseni täidab seda rolli juhatuse liige Mart Loik.



Juhatuse esimehe ülesandeks on TS Laevade strateegiliste eesmärkide elluviimine, äriprotsesside juhtimine ja organisatsiooni üldjuhtimine. Juhatuse esimehe fookuses on ettevõtte efektiivsuse tõstmine ja kõrgetasemelise teeninduse tagamine.



