Mart Saarsod tahetakse EKRE esinumbriks (1)

Reede, 25. august 2017.



Autor: Ardo Vahter Reede, 25. august 2017. Mart Saarso. FOTO: erakogu Meie Maale laekunud vihje põhjal võib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja esinumbriks kohalikel valimistel Saaremaal saada tuntud meremees ning jahtlaeva Lennuk kaptenina Eesti lipu ümber maailma viinud Mart Saarso.



„Mina saan öelda seda, et ma kandideerin EKRE nimekirjas, aga kas ma olen seal esimene või viimane, seda ma öelda ei oska. Mina ei ole selle nimekirja koostamisel osalenud ega ole seda veel näinud,“ lausus Saarso.



Mart Saarso sõnul ei ole ta ühegi erakonna liige. Kandideerimisettepaneku tegi talle EKRE Saaremaa piirkonna esimehe kohusetäitja Meelis Malk.



„Kaalusin seda ettepanekut tõsiselt ega teinud otsust kerge südamega. Otsustasin kandideerida EKRE nimekirjas, kuna selle erakonna poliitilised vaated kattuvad suuresti minu omadega,“ selgitas Saarso.



„Mis ei tähenda, et kirjutaksin alla ütlusele „Kui on must, näita ust!“. Ma olen täiesti avatud kõigile neile, kes tahavad siia tulla, kui nemad on nõus sellega, mis on kirjutatud meie põhiseaduse esimestesse lausetesse,“ märkis mees. Saarso kinnitas, et peibutuspardiks ta olla ei kavatse.



„Julgen öelda, et kui on neid, kes mind valimistel usaldavad, siis nende usaldust ma ei kuritarvita. Mina ei ole selline vend, kes valijaid petaks. Kui mind valitakse, siis ma volikogu töös ka osalen ja vastutan selle eest, mille poolt ma hääletan. Nalja ma sinna kindlasti tegema ei lähe.“



Saarso sõnul seovad teda Saaremaaga elusaatus ja tugevad tunded. „Olen koos saarlastega nii palju merd sõitnud, et saare kõnepruuk on mulle külge hakanud, minult on lausa küsitud, ega ma saarlane ei ole. Arvan, et aeg, mil me ümbermaailmareisi ette valmistasime ja Saaremaal Lennukit ehitati, sidus mind Saaremaaga surmatunnini,“ tõdes ta.



„Reedel toimub meil üldkogu ja seal tulevad muu hulgas arutamisele ka valimisnimekirjad, nii et midagi kindlat saaks öelda reede õhtul või laupäeval. Võimalik, et tuleme välja sõbraliku nimekirjaga, kus ei ole kedagi esile tõstetud," sõnas EKRE Saaremaa piirkonna esimehe kohusetäitja Meelis Malk.

