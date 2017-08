Uudised

Marus toimub öökontsert

Reede, 25. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 25. august 2017. Maru äris esineb täna 2016. aasta muusik Robert Jürjendal. FOTO: erakogu Omapärast kodusisustust müüv Maru äri Kuressaares kutsub täna teisele öökontserdile, kus astub üles aasta muusik 2016 Robert Jürjendal.



Täna kell 22 algava kontserdi pealkiri on „Unes ilmsi“. „Pealkirjad on esinejatelt küsitud ja nad siis pakkusid välja. „Roosa kuu“ on Bonzo ühe laulu pealkiri. Kuidas aga Jürjendal selle valis, ma ei teagi,“ nentis Maru äri perenaine Mare Sink.

Nimelt oli 13. juulil peetud esimese öökontserdi nimi „Roosa kuu“, laulis Bonzona tuntud Andrus Albrecht.



Idee kohta kontserte korraldada ütles Sink, et miks mitte – see on nii ilus ruum, kus on maalid ja mööbel olemas. „Siin on diivanid, tugitoolid ja kiiktoolid, millel on istujaid vaja – kõik on olemas,“ kirjeldas ta, lisades, et ega see olegi massiüritus, vaid privaatkontsert. Täna kell 22 algava kontserdi pealkiri on „Unes ilmsi“. „Pealkirjad on esinejatelt küsitud ja nad siis pakkusid välja. „Roosa kuu“ on Bonzo ühe laulu pealkiri. Kuidas aga Jürjendal selle valis, ma ei teagi,“ nentis Maru äri perenaine Mare Sink.Nimelt oli 13. juulil peetud esimese öökontserdi nimi „Roosa kuu“, laulis Bonzona tuntud Andrus Albrecht.Idee kohta kontserte korraldada ütles Sink, et miks mitte – see on nii ilus ruum, kus on maalid ja mööbel olemas. „Siin on diivanid, tugitoolid ja kiiktoolid, millel on istujaid vaja – kõik on olemas,“ kirjeldas ta, lisades, et ega see olegi massiüritus, vaid privaatkontsert.

Veel artikleid samast teemast »