Liilia Juveel ja Tele2 vahetavad äripinnad

Reede, 25. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Reede, 25. august 2017. FOTO: Tambet Allik Ferrumi kaubamajas asuvad juveelikauplus Liilia Juveel ning telekommunikatsiooniettevõte Tele2 vahetavad äripinnad.



Hiljuti pani juveelipoe omanik Liilia Koitmaa sotsiaalmeedia gruppi müügikuulutuse, kus ta pakkus 20 euro eest kaalu.



“Me ei vaja seda kaalu enam, kuna meil on kolm elektroonilist kaalu selle asemel ja see võtab lihtsalt ruumi,” selgitas Koitmaa. Väärisehete poe omanik nentis, et peatselt vahetatakse Tele2 Kuressaare esindusega ruumid. “Ei, me ei lähe kinni, kolime lihtsalt väiksemale pinnale,” ütles Koitmaa.



“Arvestame oma rentnike soovidega ning seega leidsime optimaalse lahenduse kahe poe pinna vahetamise näol – see muudatus sobis mõlemale poolele. Ruumid saavad ka uue näo ja sisustuse,” märkis OÜ Saare Kinnisvara juhatuse liige Toomas Tarus.



“Kolimine ja remont algab sel laupäeval. Liilia Juveel avab uuesti uksed ilmselt juba tuleval teisipäeval ja Tele2 6. septembril. Pärast ruumide vahetust asub Liilia Juveel umbes 30-ruutmeetrisel pinnal ja Tele2 40-ruutmeetrisel alal,” lausus Tarus.



