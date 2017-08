Uudised

Palts kaotas Krimmi rajatised

Reede, 25. august 2017.



Autor: MM Reede, 25. august 2017. Endine Tallinna linnapea ja ettevõtja, saarlane Tõnis Palts kaotas vaidluses Musta mere rannikul Krimmis paikneva kinnistu üle teise astme kohtus Venemaa kaitseministeeriumile, kirjutab Postimees.



„Venemaa kõrgemad ametnikud käituvad nii rumalalt, et Krimmi osas polekski vaja lääne sanktsioone. Näiteks teeb (Venemaa presidendi Vladimir – toim) Putini endine eriesindaja, korrumpeerunud (viitseadmiral Oleg – toim) Belaventsev kõik, et keegi ei investeeriks Krimmi, mõjutades kohtuid,“ ütles Palts Postimehele.



Krimmis otsustas teine kohtuaste 19. juulil, et Paltsu firmale Kaskad Investments kuulub endiselt Krimmi sõjasadama Sevastoopoli lähedal Balaklavas ligi 20-hektariline maatükk, aga kõik sellel asuva endise sõjaväelinnaku hoonete varemed kuuluvad Venemaa kaitseministeeriumile.



Palts käib kohut Krimmi sõjasadama Sevastoopoli lähedal Balaklavas asuva 20-hektarilise kinnisvara pärast. Palts ostis ligi 30 hoonest koosneva endise sõjaväelinnaku 2006. aastal Ukraina kaitseministeeriumi käest kümne miljoni grivna eest – tollase kursi järgi 1,65 miljonit eurot. Maa hoonete all ja ümber ostis Paltsu firma omakorda Sevastoopoli linnalt.



Paltsul tekkisid probleemid, kui Venemaa annekteeris 2014. aasta kevadel Krimmi. Venemaa kaitseministeerium tahtis Krimmis saada enda valdusse tagasi kõik alad, mis kuulusid kunagi Nõukogude Liidu kaitseministeeriumile.



Eelmise aasta jaanuaris kaebas Venemaa kaitseministeerium Paltsu firma kohtusse väitega, et Kaskad Investments oli maa-ala ostnud Ukraina kaitseministeeriumilt ebaseaduslikult.



Palts kulutas looduskaitsealaga piirneva tulevase kuurordi jaoks maa ostmiseks 10 miljonit dollarit. Detailplaneering valmis 2010. aastal ning alates 2013. aastast hakkas Palts aktiivselt otsima Euroopa ja Aasia investoreid, kes oleksid nõus koos temaga Balaklava Blue nimelise kuurordi ehitamise alla panema umbkaudu 200 miljonit dollarit ehk 170 miljonit eurot.



