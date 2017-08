Mario Laul ja Marko Mägi lõid innovaatilise infokanali

Uudised

Reede, 25. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 25. august 2017. Mario Laul (vasakul) ja Marko Mägi töötavad uue infokanali kallal iga päev ja loodavad, et tulevikus jõuab sarnase ideega kanal ka suurematesse kaubanduskeskustesse. Foto: Sigrid Osa Mario Laul ettevõttest Network Solutions OÜ töötas Kuressaare Ajamaja jaoks välja erilise infokanali. Idee pärineb tema sõnul aastaist 2002–2004, mil olid olemas Starmani infokanalid.



„Mulle jäi see hinge. See tundus nagu tõeline kanal, mis oli tol ajal väga populaarne. Tänapäeval enamasti pakutakse infokanalit, mida on näha ka Aurigas, meie parvlaevadel ja erinevates kaubanduskeskustes, kus peamiselt kuvatakse vaid reklaami vaheldumisi ilmainfole ja uudistele,“ seletas Mario Laul.



Tema visioon oli see, et kui inimene on majja tulnud, peaks tal olema seal midagi vaadata, millegagi tutvuda ning ta võiks sinna mõneks ajaks jääda, et tekiks huvi ja soov kasutada majas erinevaid teenuseid. Uus infokanal võimaldab samaaegselt lugeda uudiseid, vaadata telekat, tutvuda ilmaga ja ettevõtetega, mis majas asuvad.



Info hoomatav ja kättesaadav



„Kogu info on korraga hoomatav ja kättesaadav. Ei pea ootama ja vaatama ainult reklaami,“ ütles Laul. Infokanali igapäevatööd saab mõjutada haldusjuht. Laul kinnitas, et eesmärk on laieneda suurematesse kaubanduskeskustesse ja erinevatesse ärihoonetesse.



„See oli meil esmane projekt, et vaadata, kuidas see toimib ja peale läheb,“ sõnas Laul. Majas oli infokanal ka varem, kuid see oli ajale jalgu jäänud. Uus kanal on üleval olnud paar kuud.



Projekti teostamisel on abiks olnud Eesti töötukassa praktikandid. Kanali ilmainfo pärineb isiklikust ilmajaamast. Ekraanil kuvatakse Delfi majandusuudiseid. Esmased läbirääkimised projekti üle toimusid juba möödunud aasta lõpus.



Innovaatiline kogu Baltikumis



„Minu arvates on see innovaatiline. Ja mitte ainult siin, vaid terves Baltikumis,“ tõdes Laul.



Infokanali tellis OÜ Saarte Investeering. Ettevõtja Tullio Liblik ütles, et on uue infokanaliga väga rahul.



Infokanali tellis OÜ Saarte Investeering. Ettevõtja Tullio Liblik ütles, et on uue infokanaliga väga rahul.

„See on täiesti kaasaegne lähenemine ja aitab meie külalistel majas orienteeruda. Me väljastame ilmateadet, mis on väga tähtis, aga ka uuemaid äriuudiseid. Maja kliendid tegelevad valdavalt ettevõtlusega ja see kanal jagab ettevõtlusalast informatsiooni," sõnas Liblik. Ta märkis, et sarnast infokanalit näeks ta tulevikus hea meelega ka teistes keskustes.

