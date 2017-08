Uudised

Tänavapiknik purustab rekordeid

Reede, 25. august 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 25. august 2017. FOTO: Valmar Voolaid Ka sel aastal tuleb taas traditsiooniline tänavapiknik. 9. septembril kell kuus saavad kokku piknikulised, kes tahavad nautida head toitu ja seltskonda. Juba on broneeritud rohkem laudu kui möödunud aastal neid piknikul üldse väljas oli.



„Praegu on alles jäänud umbes 70 lauda. Väga kiiresti on broneerimine käinud. Broneerime nii kaua, kui laudu on,“ lausus MTÜ Visit Saaremaa arendusjuht Viktoria Bubukin.



Kokku pannakse üles 400 lauda, mis on umbes saja võrra rohkem kui möödunud aastal. 20 lauda on veel varus. Eilseks oli üritusele broneeritud 2640 kohta.



Piknikulauad saavad seekord alguse Pargi tänava otsast ja suunduvad piki Lossi tänavat arvatavasti kuni Ferrumini. Laudade rivi tuleb 500 meetrit pikk. Lauad asetsevad kogu ala ulatuses paralleelselt kahes reas. Iga kümnenda laua järel on lauarivis vahe, et piknikulised saaksid lihtsa vaevaga laudade vahel liikuda ning sõprade-tuttavatega head-paremat toidukraami ja muljeid vahetada.

Kui pikniku toimumise nädala alguses on näha, et ilma bronnita tulijatele jääb laudu väheks, siis tellivad korraldajad neid juurde.



Valge outfit



Kui viimati oli piknikul merekultuuri aasta auks palju triibusärke ja muid merelisi elemente, siis seekord on oodatud valgesse riietatud külalised.

Kaasa, nagu ikka, tuleb võtta piknikukorv. Ka tänavaäärsed kohvikud on valmis piknikulisi teenindama. Soovi korral võtta kaasa laudlina või muud valget värvi lauakaunistused.



Tänavune peaesineja on Estonian Brass.

Lastetelk Roosa Muinasjutt asub Arensburgi hotelli kõrval muruplatsil Kitzbergi tänava ääres. Korraldaja kinnitas, et piknikulaudu jagub igaühele. Kui esialgu anti teada, et broneeringuid saab teha alates 16 inimesest, siis tegelikult broneeritakse laudu ka poole väiksematele seltskondadele.



