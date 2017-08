Uudised

Tallinna Sadama kohtuasjas 15 kahtlusalust

Reede, 25. august 2017.



Autor: MM Reede, 25. august 2017. Allan Kiil ja Ain Kaljurand. FOTO: Delfi Tallinna Sadama kriminaalasjas esitasid kaitsjad seitse uut taotlust, mille riigiprokurör peab läbi vaatama 4. septembriks, kirjutas neljapäevane Postimees.



„Tegemist on kriminaalasja sisu puudutavate taotlustega, mida prokuratuur peab lahendama kümne päeva jooksul. Kriminaaltoimiku materjalidega tutvumise tähtaja pikendamist ei ole taotletud,“ ütles riigiprokurör Laura Feldmanis.



Riigiprokuratuur andis Tallinna Sadama korruptsioonikaasuses kaitsjatele lisaaega süüdistusmaterjalidega tutvumiseks 22. augustini, mil kukkus taotluste esitamise tähtaeg, märkis Postimees.



Kui alguses oli riigiprokuratuur andnud kaitsjatele aega materjalidega tutvuda 31. juulini, siis ühe süüaluse, Allan Kiili kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul oli seda liiga napilt ning ta taotles tähtaja nihutamist 1. septembrini. Riigiprokuratuur rahuldas taotluse osaliselt, pikendades tutvumisaega 22. augustini.



Riigiprokuratuuri teatel lõpetas kaitsepolitsei Tallinna Sadama endiste juhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili kriminaalasja kohtueelse menetluse juuni alguses ning edastas toimikud meeste kaitsjatele.



