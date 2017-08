Uudised

Vald Suure-Rootsi veereostusest: puurkaevud ehitati ilma loata!

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 24. august 2017. Kahu talu perenaine Helin Koitmäe kinnitas, et üldiselt on tema kaevu vesi korralik, vaid lumesulamise aegu võib tekkida erisusi. FOTO: Tambet Allik Juba aastaid on käinud kemplemine Pihtla vallas Suure-Rootsi külas valla poolt tellitud uuringuga. Ka see pole mõnede osapoolte arvates lahendust toonud, sest süüdistati inimeste endi reoveeseptikuid.



Külainimesed, kes eile päeval kohal olid, ütlesid kõik, et neil on vesi korras ning kellel ka oli midagi, on murest lahti saanud.



Keset küla Roosu talus elav Marve Sepp, kes märtsis oma kaevust võetud veeproovid keskkonnainspektsioonile esitas, kinnitas, et reostus kestis vaid paar päeva ning õnneks pole rohkem sellega muret olnud.



Laborist oli naisele vastatud, et tegemist oli puurkaevuvee vähese kasutamisega ja soovitati vahepeal suuremas koguses vett välja pumbata, et see värskem püsiks. Nüüd on aga kõik korras olnud.



Kuigi valla poolt tellitud ja keskkonnaameti veespetsialisti Meelis Alberti koostatud uuringus toonitati ka septiku vahetus läheduses asuvat salvkaevu, rõhutas Sepp, et seda ei kasutatagi. Puurkaev asub aga teisel pool maja, kus maa on septiku suhtes kõrgem.



Tema naaber, Kahu talu perenaine Helin Koitmäe kinnitas, et neil on üldiselt vesi normaalne, kuid eks suurema lumesulamise aegu võib ikka vesi kehvem olla – seda peab ta normaalseks.



Uurimistöös selgitati, et Roosu talu kaevu reostus ei saa olla Koitmäe aia taga talvel olnud loomade tõttu, sest siis oleks esmalt pidanud loomapidajate endi vesi reostunud olema.



Teistel vesi korras



Veidi eemal asuva Jaagu talu perenaine Helle-Mai Suurpere tõdes, et neil on samuti kõik hästi. Vaid umbes viis aastat tagasi oli veel tunda tugevat lambasõnniku haisu. „Toona sai uuritud, et kobarkülale on võimalik toetuste abil rajada kanalisatsioon, aga vallal läks raha muudele asjadele,“ nentis naine, lisades, et valla abiga valmis neil mullu puurkaev ning nüüd on kõik korras.



Ula-Hansu talu Vippide pere sõnul nende veel reostust ei ole täheldatud. Ka uuringu järgi ei ületanud reostuse tase lubatut. Üldiselt on analüüsidest märgata kogu küla vees rohkelt nitraate. Samas värske reostuse sissevoolu näitava ammooniumi ja ka vaheprodukti nitriti sisaldus jääb puhta põhjavee tasemele.



Pihtla valla ehitusspetsialist Peeter Arikas ütles, et vallavalitsusega ei olnud Paltsid oma septiku ega puurkaevu ehitamist kooskõlastanud. Nende andmetel on ehitusluba reoveepuhasti rajamiseks antud Aaduaia kinnistule 2014. aastal, see on kantud ka ehitisregistrisse, kuigi seda valmis ei ehitatud.

Rajatud imbsüsteemide kohta puuduvad nii projektdokumentatsioon kui ka ehitusluba.



Küsimusele, mis nüüd peaks saama, vastas Arikas, et plaanib järgmise nädala algul toimuval vallavalitsuse koosolekul pakkuda välja, et omavoliliselt ehitatud objektid tuleb likvideerida.



„Anname neile tähtaja, et nad septikud likvideeriksid või viiksid vastavusse normidega – kinnised süsteemid või biopuhastid,“ selgitas ehitusspetsialist.



Inimesed või loomad



Aaduaia talu omanikud Maris Palts ja Meelis Palts tõdesid, et seaduse järgi ei tohiks Suure-Rootsi külas olla ühtegi septikut, aga on viis. „Tegime selle arvestusega, et Lembitu maaüksusel on hoovimaja, kus ööbivad mõnel korral suve jooksul külalised,“ sõnas Meelis, kelle sõnul olevat reostusi ka teistel, kuid seda varjatakse.



Maris lisas, et viie aastaga on teavitatud nii valda kui keskkonnainspektsiooni, et neil on mure hoopis naabrite veistega, kelle aed paikneb nende kaevust vaid kaheksa meetri kaugusel. „Kuidas saab järeldada, et 22 looma lähemal kui kümme meetrit ei ole süüdi ja üle 20 meetri kaugusel olev paar korda kasutatud septik on?“ imestas naine, lisades, et enne loomade toomist nende köögiakna alla on kaevuvesi aastakümneid korras olnud.



Veel oli ta hämmingus, et Roosu talu kohta oli mainitud, et neil tilgub räästast vesi kompostihunnikusse. „See tekitavat kaevuveele sõnniku maitse – tule taevas appi! Aga kui Kahu kinnistu aia taga seisavad 40 looma, siis need ei mõjuta?“ ei mõistnud ta.



Käesoleva uurimistöö eesmärk oli välja selgitada Suure-Rootsi külas ilmnenud kaevuvete bakteriaalse reostumise põhjused. Töös kasutati Pihtla vallavalitsuse kogutud andmeid, kohapeal võetud veeanalüüside tulemusi ning välitöödel tehtud vaatluste tulemusi.



