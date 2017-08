Uudised

Kõmsi-Virtsu teetööd lõpevad peatselt

Neljapäev, 24. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ilona Vapper Neljapäev, 24. august 2017. 5. juunil alustati Kõmsi-Virtsu teelõigu rekonstrueerimist. Tööde lepinguliseks lõpukuupäevaks on 5. november, kuid tegelikkuses loodetakse ehitustegevus lõpetada juba varem.



Mandri ja saare vahet sõitvate inimeste niigi aegavõtvat teekonda on sel suvel pikendanud Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel km 56,3–65 Kõmsi-Virtsu lõigu ehitustööd.



„Töid tehakse etapi kaupa ja olenevalt etapist erinevad ka töö tegemise ajad. Praegu valmistatakse ette kompleksstabiliseeritud materjalide väljavedu ning järgmisel nädalal alustatakse kompleksstabiliseerimise töödega,“ sõnas maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Urmas Robam ja lisas, et tööd on graafikus.



Robam nentis, et juba oktoobri alguseks peaksid teed olema asfaltkatte saanud ning liikluski täielikult avatud. Senikaua aga kasutatakse päevastel tööde tegemise aegadel, kui pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, liiklusreguleerijaid või väljaspool praamide liikumise aega foorjuhtimist.



Töötsoonis on liikumiskiirus, olenevalt tehtud töödest, 30–50 km/h. Tööd tehakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud.

Töid teostab TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Teehoiu Partnerid OÜ. Tööde maksumus on 4,2 miljonit eurot. Mandri ja saare vahet sõitvate inimeste niigi aegavõtvat teekonda on sel suvel pikendanud Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel km 56,3–65 Kõmsi-Virtsu lõigu ehitustööd.„Töid tehakse etapi kaupa ja olenevalt etapist erinevad ka töö tegemise ajad. Praegu valmistatakse ette kompleksstabiliseeritud materjalide väljavedu ning järgmisel nädalal alustatakse kompleksstabiliseerimise töödega,“ sõnas maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Urmas Robam ja lisas, et tööd on graafikus.Robam nentis, et juba oktoobri alguseks peaksid teed olema asfaltkatte saanud ning liikluski täielikult avatud. Senikaua aga kasutatakse päevastel tööde tegemise aegadel, kui pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, liiklusreguleerijaid või väljaspool praamide liikumise aega foorjuhtimist.Töötsoonis on liikumiskiirus, olenevalt tehtud töödest, 30–50 km/h. Tööd tehakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud.Töid teostab TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Teehoiu Partnerid OÜ. Tööde maksumus on 4,2 miljonit eurot.

Veel artikleid samast teemast »