Sigrid Osa killustatud maailm jõuab Ajamajja

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Ene Kallas Neljapäev, 24. august 2017. Näitust aitas fotokunstnikul üles seada isa Meelis Osa. FOTO: Ene Kallas Täna kell 17 avab Meie Maa ajakirjanik, fotokunstniku ja fantaasiakleitide autorina tuntud Sigrid Osa Ajamaja galeriis mahuka näituse „Killustatud muinasjutt“. Sisuliselt on tegu kolme eraldiseisva näitusega – „Killud“, „Vaata, ma pildistasin muinasjuttu“, “Ma olen fantaasia“ – aga niimoodi, kokkuliidetuna moodustavad need omaette terviku.



Teatavas mõttes on näitus „Killustatud muinasjutt“ otsekui retrospektiivne vaade Sigrid Osa arengule fotograafi, inimese ja kunstnikuna. Ajalises plaanis oleks vahest kõige õigem alustada näituse vaatamist kolmandalt korruselt. Kui läbi teise korruse jalutada, siis põhimõtteliselt võiks kooruda pilt sellest, kuhu fotokunstnik on jõudnud pärast helgete muinaslugude illustreerimist. Teise korruse tööd on justkui üleminek veidi süngemale, aga samas ka sügavamale tunnetusele – kust algab ja kus lõpeb kunst, kus on muinasjutu piirid, kas neid üldse on?



Esimesele korrusele on seatud küll vanad tööd, aga need on saanud endale uue väljanägemise. Läbi nihke. Tegu on autori kõige värskema näitusega.

Sigrid Osa valis fotograafia endale kunstiliseks eneseväljendusvahendiks, samas on talle täpselt samasugusteks vahenditeks ka omaõmmeldud kleidid, fotolavastused ja stseenid, mis kõik näivad olevat justkui kuskilt mujalt võetud. Paralleelmaailmadest?



Sigridi fotolavastused on kõik veidi unenäolised. Ometi seisab ta kahe jalaga maa peal. Vastuolu? Jah ja ei. Unenägudest ammutab ta inspiratsiooni, niisamuti ka kõigest sellest, mis toimub ümberringi.



Niisiis, retk läbi Ajamaja galerii kolme korruse annab teatava ülevaate autori viimase viie aasta töödest. Enese leidmisest ja kaotamisest. Katkikukkumisest ja kokkukorjamisest.



Sigrid Osa (27a) on sündinud ja kasvanud Kuressaares. Õppinud Kuressaare ametikoolis kunstilist kujundamist ja multimeedia kujundamist. Töötanud keraamiku, tegevusjuhendaja, fotograafi ja ajakirjanikuna.



Fotograafiamaailma avastas ta enda jaoks ligi kümne aasta eest. Esimene tutvus fotograafiaga oli looduse kaudu, aga pea kohe, aasta pärast avastas ta enda jaoks inimesed. Avastas muinasjutud, mis tihti tulevad kaasa unenägudest. Südamest.



