Linn toetab mereakadeemiat

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: MM Neljapäev, 24. august 2017. Kuressaare linnavalitsus toetab sel aastal esmakordselt Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemia teadus- ja arendustegevust Kuressaare väikelaevaehituse kompetentsikeskuses ning seda 8000 euroga.



Toetusleping linnavalitsuse ja mereakadeemia vahel allkirjastati käesoleva nädala alguses. Toetussumma on ennekõike mõeldud Kuressaarde loodava laevaehituse professori ametikoha tegevuse toetuseks.



Eesti mereakadeemia direktor Roomet Leiger ütles, et linnavalitsusepoolne toetus on õppeasutuse tegevusele ja edukas koostöö on äärmiselt tänuväärne. Rõõm on näha, kuidas kohalik omavalitsus paneb teadus- ja arendustegevuse toetuseks õla alla.



„Laevaehituse professori ametikoha loomine meie keskusesse Kuressaares mängib väga positiivset rolli Saaremaa regionaalarengus, kuid samas annab tugeva tõuke laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika alase õppe kättesaadavusele ka laiemalt,“ lausus akadeemia direktor.



„Konkurss ametikoha täitmiseks veel kestab, aga mul on väga hea meel, et selleks ajaks, kui saab aasta mereakadeemia Saaremaale tulekust, oleme me teinud tõeliselt kaaluka sammu väikelaevaehituse kompetentsikeskuse võimekuse tõstmiseks,“ lisas Leiger.



