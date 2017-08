Uudised

Supluskoha tulevik seoses kinnistu müügiga lahtine

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Ilona Vapper Neljapäev, 24. august 2017. Tomba kruusakarjääri müügi korral jääb avalikuks kasutamiseks 1,2 hektarit. Foto: Silvar Mehik Esmaspäeval arutati Leisi vallavolikogu istungil Veske küla Tomba kruusakarjääri kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute müüki. Kohalikud on mures, kas kruusakarjääri supluskoht jääb avalikuks kasutamiseks või mitte.



Leisi valla ehitusspetsialist Üllar Jõgi märkis, et plaanis on kinnistu jagada tükkideks ning otsustuskorras maha müüa maaomanikele, kelle alad Tomba kruusakarjääri kinnistuga piirnevad. Jõgi sõnul kinnistud enampakkumisele ei lähe.



„Kui pärast maaomanikud oma maale võõraid ei luba, on üks senini kõigile avatud supluskoht jälle vähem. Huvitav, kas vallavolikogu arvestab ka avaliku huviga, kui karjääriäärse maa otsustuskorras maha müüa plaanib?“ tunti Leisi valla sotsiaalmeedia grupis muret.



Aastaid ujumas käidud



Veske külast Jaani talust kirjutati, et kruusakarjääris on ujumas käidud aastakümneid. „Vesi on seal puhas, selle tunnuseks on kalad ja vähid,“ märkis Tiiu Sandrak.



„Kui ümbritsevad maaomanikud kurdavad, et suplejad lagastavad ja toovad prügi, siis võin Riigimetsa Majandamise Keskuse loodusgiidina kätt südamel hoides öelda, et oleme kõik need aastad alati kallastelt prügi korjanud ja kottide viisi autoga ära vedanud,“ tõdes Sandrak.



„Kuigi meie maa ei ulatu karjäärini, oleme kogu seda maa-ala pidanud omaseks, ilusaks ja vajalikuks. Kui aga nüüd kruusaaugu maa erastatakse, toimub see, mida Eestis ja eriti Saaremaal peaksid targad juhid vältima – võõrandumine,“ oli Sandrak mures.



Leisi abivallavanem Enno Reis nentis, et müümisettepanek tuli maaomanikelt, kelle alad karjääriga piirnevad. Mil moel ja kas üldse maad müüma hakatakse, on veel küsimärgi all. Juhul, kui minnakse müügi teed, jääb osa kruusakarjäärist Reisi sõnul siiski avalikuks kasutamiseks.



„Eelnõus on määratud servituut, mille kohaselt karjääri praeguseks välja kujunenud suplemisala (1,2 hektarit) ning juurdepääs ujumiskohta jäävad avalikuks.



Esitati ametlik pöördumine



Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa nentis, et müük toimub otsustuskorras, kuna müüdava kinnistu maa-ala on uutele omanikele eraldi kruntidena müümiseks liiga väike. Kuna Tomba kruusakarjääri kinnistu müügiga seotud eelnõu vajas täiendamist, ei langetatud esmaspäevasel volikogu istungil konkreetseid otsuseid. Tomba kruusakarjääri kinnistu müügiga seotud küsimused tulevad uuesti päevakorda volikogu järgmisel istungil.



Istungi päeval, 21. augustil esitasid Andrus Toompuu ja Benno Aavasalu volikogule pöördumise seoses karjääri otsustuskorras eraomandisse müümise eelnõuga. “Käesoleva teemaga seonduv volikogu istungi päevakord ja arutamisele tulevate teemade nimekiri avaldati valla kodulehel vaid kaks tööpäeva enne istungit, mistõttu ei olnud võimalik varem teha eelnõu suhtes muudatusettepanekut,” seisab pöördumises.



Leisi-Karja piirkonnas on Tomba karjäär ainuke avaliku juurdepääsuga veekogu. Külastajaid on karjääris suviti palju, veekogu temperatuur on enamasti soe ning sealsetest suplustraditsioonidest tulenevalt on randa paigaldatud päästeameti infotahvlid ja päästerõngad.



“Praeguse eelnõu kohaselt on karjääri tagumises veekogus suplemise servituut plaanitud seada selliselt, et üle järve ei ole võimalik ujuda, ilma et servituudiga seatud alast välja ei uju,” kirjutati pöördumisse ning lisati, et 2016. aastal „Teeme ära!“ talgute raames paigaldati päästevahendid ja veeohutuse stendid karjääri mõlemale poolele.



Avalik arutelu tuleb



Kardetakse seda, et maaomanikud hakkavad eraomandi kasutamist piirama erinevate keelumärkide ja kitsendustega, näiteks lubades kasutada kinnistut ainult teatud kellaaegadel või ettehelistamisega või keelata koeraga jalutamine. Reis aga sõnas, et selline tegevus oleks avaliku kasutuse servituudi määramisel keelatud.



Samuti võib tekkida takistusi talvisel ajal, kui keegi soovib veekogul näiteks uisutada. “Kuna servituut annab õiguse vaid suplemiseks, siis põhimõtteliselt võib eraomanik alates oktoobrist, kui supelda enam ei saa, kinnistule juurdepääsu täielikult sulgeda,” kirjutati pöördumises. Reis arvas aga, et uisutamine Tomba karjääris on jabur ja eluohtlik tegevus.



